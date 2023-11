Duchowny przebierał się za kobietę i wrzucał zdjęcia do sieci! Tragiczny finał

Polka poznała znajomych Meghan Markle. Ujawniła w telewizji to, co jej powiedzieli!

Jeszcze niedawno Smiths Station w amerykańskim stanie Alabama było małym miasteczkiem, jakich wiele. Teraz mówi o nim cała Ameryka. A wszystko przez niewiarygodną historię, która tam się wydarzyła. Burmistrzem liczącego zaledwie 6,7 tys. miasteczka i zarazem pastorem wygłaszającym co niedzielę kazania był baptystyczny duchowny F.L. “Bubba” Copeland (62 l.). Poczciwie wyglądający pastor miał żonę i pozornie prowadził skromne, surowe życie pełne modlitw. Nikt nie podejrzewał, że jest to życie podwójne, a wygłaszający kazania 62-latek w internecie przedstawia się jako... dziewczyna imieniem Brittini. Wrzucał do sieci zdjęcia, na których pokazywał się w damskich ciuszkach lub w damskiej bieliźnie, a czasami także bez nich... Pewnego dnia pewien portal informacyjny zdemaskował kaznodzieję. Jak podawał konserwatywny 1819 News, Copeland przedstawia się w internecie nie jako pastor, ale jako "transpłciowa, krągła dziewczyna, która kocha śmiech, ubrania i buty". Także te należące do żony kaznodziei. Mężczyzna przebierał się za kobietę, zakładał blond perukę i kręcił filmiki oraz pokazywał fotki. Twierdził, że jest transpłciową kobietą Brittini Blaire Summerlin, ale nie zaczął fizycznej zmiany płci. Kiedy dziennikarze zadali mu wprost pytania o to nietypowe życie w sieci, mężczyzna do wszystkiego się przyznał.

"To, co robię w życiu prywatnym, nie ma nic wspólnego z tym, co robię w moim życiu duchownym”. Tragiczny finał demaskacji pastora przez lokalne media

"Tylko moja żona o tym wie. To hobby, któremu się oddaję, aby złagodzić stres. Mam dużo stresu i nie zmieniam się pod względem medycznym. To tylko część postaci, którą gram. To, co robię w życiu prywatnym, nie ma nic wspólnego z tym, co robię w moim życiu duchownym” – powiedział Copeland reporterowi „1819”. „Czy to, że czasami zakładam sukienkę, a czasami makijaż, ma jakiś wpływ na to, że jestem burmistrzem? Czy to ma coś wspólnego z tym, że jestem burmistrzem lub pastorem?” - pytał. Odprawiał też dalej nabożeństwa, a w kazaniu mówił, że jest "obiektem ataku internetowego", a Brittini to "element humoru". Niestety, najwyraźniej bardzo przeżył swoją demaskację. Ponieważ pojawiły się obawy o to, czy nie zrobi sobie krzywdy, obserwowali go policjanci. Ale jak pisze "NY Post", nie zapobiegli tragedii. Gdy jechali za autem Copelanda, on w pewnym momencie zatrzymał pojazd, wysiadł i zastrzelił się na oczach funkcjonariuszy.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Alabama preacher F.L. ‘Bubba’ Copeland kills himself after being outed as ‘transgender curvy girl’ https://t.co/nNTDplPbor pic.twitter.com/Dz6YR7nXX0— New York Post (@nypost) November 4, 2023

SBC Pastor Lives Double Life Online as ‘Curvy Transgender’ Woman, Denies Wrongdoing: Earlier this week, it was discovered that F.L. “Bubba” Copeland, the pastor of an SBC church in Alabama, had an online presence as a transgender woman who posted… https://t.co/3X5a9qfpqa pic.twitter.com/wwvzlB3NTn— Tweets for Thinkers (@thinkertweet) November 3, 2023

