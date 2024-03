Dwa razy pokazała piersi! Podwójna wtopa Polki na Oscarach

Co się dzieje?!

Emily Ratajkowski szokowała na oscarowych afterparty. Modelka polskiego pochodzenia pokazała piersi dwa razy

Emily Ratajkowski nie mogła przepuścić takiej okazji do zabłyśnięcia! Jak to ona, postanowiła zwrócić na siebie uwagę odważnymi kreacjami i seksapilem. Piękna modelka polskiego pochodzenia pojawiła się na oscarowej gali 2024, a potem obskoczyła najbardziej prestiżowe przyjęcia organizowane przez gwiazdy po gali rozdania nagród Akademii Filmowej. Za każdym razem szokowała śmiałymi kreacjami. Emily Ratajkowski świeciła biustem w przezroczystej sukience udając się na afterparty organizowane przez Jaya Z i Beyonce. Wcześniej jej dorodna pierś wyskoczyła z białej kreacji francuskiej marki Jacquemus na czerwonym dywanie tuż przed przyjęciem Vanity Fair.

Emily Ratajkowski. Kim jest modelka polskiego pochodzenia?

Emily Ratajkowski to jedna z najsławniejszych modelek świata. Zyskała rozgłos, rozbierając się na planie teledysku do piosenki Robina Thicke'a "Blurred Lines", reklamuje też własne kostiumy kąpielowe. Gwiazda nie kryje swoich polskich korzeni, niedawno postanowiła reklamować buty i torebki polskiej firmy CCC. Modelka rozwiodła się po czterech latach od ślubu z Sebastianem Bear-McClardem i dużo plotkowano o tym, że powodem były liczne zdrady producenta. Potem Emily Ratajkowski łączono m.in. z Bradem Pittem (59 l.), Petem Davidsonem (29 l.) czy DJ Orazio Rispo (35 l.).

Oscary 2024. "Oppenheimer" obsypany statuetkami, polskie akcenty na gali to nie tylko piękna Emily

W nocy z 10 na 11 marca naszego czasu odbyła się 96. ceremonia wręczenia Oscarów. Nagrodzono głównie faworytów, ale byli i wielcy przegrani, a także ważny akcent polski! Aż siedem Oscarów zdobył „Oppenheimer”, w tym za najlepszy film i za reżyserię. Cztery statuetki przyznano "Biednym istotom" Yorgosa Lanthimosa, nagrodzono m.in. grającą główną rolę Emmę Stone. Dwoma Oscarami nagrodzono film "Strefa interesów", polsko-amerykańsko-brytyjską koprodukcję opowiadającą o życiu komendanta obozu koncentracyjnego Rudolfa Hössa i jego żony. Za produkcję odpowiada Ewa Puszczyńska, a za zdjęcia Łukasz Żal. Oscarowa noc okazała się ważna dla Ukrainy. Twórców "20 dni w Mariupolu" uznano za najlepszy dokument. To pierwszy ukraiński film, jaki kiedykolwiek dostał Oscara. Wielkim przegranym okazał się film „Barbie”. Otrzymał tylko dwie nominacje za piosenki i jednego Oscara w tej kategorii. Gwiazdą gali został za to odtwórca roli Kena Ryan Gosling, który brawurowo wykonał podczas imprezy utwór z Barbie, zbierając wielkie brawa za dystans do siebie.

Emily Ratajkowski stuns on the #Oscars carpet pic.twitter.com/SsjRyFSGOP— Daily Mail Online (@MailOnline) March 11, 2024

