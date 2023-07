Dwóch Polaków wypadło z balkonu! Tragiczny finał tajemniczej kłótni

6-latka pojechała do szpitala z gorączką, została zmiażdżona w windzie. "Wyszła w białej trumience"

Ukraina dołączy do NATO. Putin mówi o niebezpieczeństwie

Tragiczny wypadek Polaków w hotelu! Dwie osoby nie żyją, pękła balustrada na balkonie

Tragiczny wypadek po tajemniczej kłótni! Zginęło dwóch Polaków. Do tych dramatycznych zdarzeń doszło 7 lipca w Linzu na terenie Austrii. W jednym z hoteli robotniczych mieszkali tam Polacy, którzy przyjechali do pracy przy pracach montażowych. Późnym wieczorem w pewnym momencie między dwoma Polakami wybuchła z niewyjaśnionych jeszcze powodów kłótnia. Jak podaje policja, nasi rodacy zaczęli się sprzeczać, a potem doszło między nimi do przepychanek. Awantura przeniosła się na balkon hotelu robotniczego, a wtedy wydarzył się szokujący wypadek. Podczas bijatyki nagle pękła balustrada hotelowego balkonu!

Polacy kłócili się, doszło do bijatyki na balkonie. Wtedy pękła barierka

Dwaj oparci o nią mężczyźni stracili równowagę i runęli osiem metrów w dół z wysokości drugiego piętra. Runęli na beton pod balkonem i zginęli na miejscu z powodu obrażeń odniesionych podczas upadku. Kim były ofiary tragedii w Austrii? Jak podaje policja, Polacy mieli 32 i 46 lat. W chwili tragicznie zakończonej bijatyki obaj byli pod wpływem alkoholu i bezskutecznie próbował ich rozdzielać kolega. Ich rodziny zostały już powiadomione o dramacie. Policja bada okoliczności wypadku oraz to, dlaczego hotelowa balustrada pękła, stając się bezpośrednią przyczyną śmierci Polaków.

Sonda Czy kary za pobicie powinny być wyższe? tak nie nie mam zdania

In Linz gibt es zwei Tote nach einem Streit und Sturz vom Balkon https://t.co/DSxizdyiqI pic.twitter.com/F9aEop8edy— Kronen Zeitung (@krone_at) July 13, 2023

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Mega trudno! Nie spłoń ze wstydu po zobaczeniu wyniku Pytanie 1 z 15 Uzupełnij: Iga Świątek jest wielka! Właśnie zdobyła swój ... tytuł wielkoszlemowy trzeci czwarty piąty Dalej