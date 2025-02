Dwóch rosyjskich pułkowników wypadło przez okna! Tajemnicze zdarzenia w Rosji

Dwóch ważnych rosyjskich oficjeli jednego dnia wypadło z okien! Jeden zginął, drugi cudem przeżył i walczy o życie

Tajemnicze samobójstwa, które według niektórych są nieco podejrzane, zdarzają się także w Rosji. A właściwie tam mają miejsce szczególnie często. Tym razem aż dwóch ważnych rosyjskich oficjeli runęło z dwóch różnych okien, o czym informują m.in. TASS i kanał na Telegramie VChK-OGPU. Pułkownik Aleksiej Zubkow z Rosyjskiego Komitetu Śledczego walczy o życie po tym, jak okazało się, że cudem przeżył upadek, 56-letni urzędnik służby antymonopolowej pułkownik Artur Priachin zginął za to na miejscu. Ciało tego drugiego odkryto w Pietrozawodsku przy gmachu urzędu. Runął na bruk z piątego piętra. Według "Izwiestii" zostawił list pożegnalny, w którym prosił żonę, by nie obwiniać nikogo za jego śmierć. Przypadek? Mogło tak być. Ale zastanawia fakt, że tego samego dnia, 4 lutego, podobne zdarzenie miało miejsce w Moskwie. Pułkownik Aleksiej Zbukow, pracownik Rosyjskiego Komitetu Śledczego mający dostęp do szczegółowych informacji o tajnych dochodzeniach, spadł z dwunastu metrów po tym, jak skoczył czy może został wypchnięty z okna budynku centrum ekspertyz sądowych Komitetu Śledczego. Jakimś cudem przeżył.

Inne tajemnicze śmierci w Rosji. Wiele innych osób wypadało tam już przez okna

Co więcej, po upadku był przytomny. Powiedział, że nie wie, dlaczego wypadł przez okno, a ostatnie, co pamięta, to pójście do toalety, w której, jak mu się wydawało, nikogo poza nim nie było. Mężczyzna walczy o życie. Inne podobne przypadki miały już miejsce w Rosji nie raz. Przykładowo w 2022 roku zginął Rawil Maganow, prezes Łukoilu, wypadając z okna na szóstym piętrze szpitala w Moskwie. Rok później szefowa departamentu wsparcia finansowego Zachodniego Okręgu Wojskowego Ministerstwa Obrony Rosji, 58-letnia Marina Jankina, poniosła śmierć po upadku z okna na 16. piętrze w Sankt Petersburgu. Również w 2023 roku w podobny sposób zginęły wiceprezes Loko Banku Kristina Bajkowa (+28 l.) i niejaka Angelina (+21 l.), znana też jako Lady Noc lub magddalena777, rosyjska blogerka popierająca Putina, która wypadła z okna na czternastym piętrze wieżowca w Rostowie nad Donem.

Autor:

Sonda Czy Trumpowi uda się zakończyć wojnę na Ukrainie? Tak Nie Nie wiem

🚨🇷🇺| TWO RUSSIAN COLONELS FALL FROM WINDOWSCol. Alexey Zubkov, a forensic expert, survived a 40ft fall, while ex-police colonel Artur Pryakhin died after falling 50ft. Authorities labeled both as suicides, adding to a pattern of suspicious deaths among Russian elites.• DM pic.twitter.com/A9K5vPT3W5— F’Chkeel (@F_Chkeel) February 5, 2025

QUIZ. Trzy słowa i rozmowa! My podpowiadamy, ty zgadujesz, o kogo chodzi Pytanie 1 z 10 Dziady, Maryla, wieszcz Adam Mickiewicz Jan Kochanowski Juliusz Słowacki Następne pytanie