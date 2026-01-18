Dziecko spadło z kolejki linowej w Tatrach! "Pięć metrów w dół"

Zofia Dąbrowska
2026-01-18 11:03

Dramat w słowackich Tatrach! Jak podała Horska Zahranna Służba, czyli odpowiednik naszego TOPR, ośmioletni chłopiec spadł na z kolejki linowej w rejonie Štrbskégo Plesa, popularnego również wśród polskich turystów. Dziecko runęło na ziemię z wysokości pięciu metrów. Na miejscu lądował śmigłowiec ratowniczy, dziecko trafiło do szpitala. Najprawdopodobniej chodzi o kolejkę krzesełkową.

Dramatyczny wypadek w słowackich Tatrach. Ośmioletni chłopiec wypadł z kolejki linowej

Do groźnego wypadku doszło w sobotni poranek, 17 stycznia, w rejonie Štrbského Plesa w słowackich Tatrach. Ośmioletni chłopiec spadł z kolejki linowej z wysokości około pięciu metrów. Na miejsce natychmiast skierowano służby, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego z Popradu. Chłopiec doznał poważnych obrażeń. Jego stan wymagał natychmiastowej interwencji medycznej. Na miejscu udzielono mu pierwszej pomocy, po czym – we współpracy z ochotniczymi ratownikami górskimi THS-DZ – przetransportowano go skuterem śnieżnym na lądowisko dla helikopterów.

"Ośmioletni narciarz doznał urazów kręgosłupa i klatki piersiowej po upadku z wysokości około pięciu metrów z kolejki"

"Dziś rano helikopter ratunkowy z Popradu został wysłany do Szczyrbskiego Jeziora, gdzie dziecko spadło z kolejki linowej. Po przybyciu na miejsce lekarz ratownictwa lotniczego został bezpośrednio przetransportowany do poszkodowanego chłopca za pomocą wyciągarki pokładowej. Ośmioletni narciarz doznał urazów kręgosłupa i klatki piersiowej po upadku z wysokości około pięciu metrów z kolejki. Po udzieleniu mu pierwszej pomocy medycznej, został przetransportowany skuterem na lądowisko dla helikopterów we współpracy z ochotniczymi ratownikami górskimi (THS-DZ). W stanie stabilnym, został następnie przetransportowany przez ratowników lotniczych do szpitala w Popradzie" - głosi komunikat Horskiej Zahrannej Służby umieszczony na Facebooku. Na razie nie są znane przyczyny ani dokładne okoliczności wypadku. 

