Mocne groźby Trumpa wobec Iranu! "Wysadzę w powietrze całość"

Zofia Dąbrowska
2026-03-19 7:05

Sytuacja na Bliskim Wschodzie zmierza w coraz gorszym kierunku - takim, który prowadzi do jeszcze wyższych cen paliw na świecie. Donald Trump powiedział, że jeśli Iran jeszcze raz uderzy w katarskie obiekty LNG, to USA wysadzą w powietrze całe złoże South Pars. "W takim przypadku USA, za pomocą i zgodą Izraela albo bez, wysadzą w powietrze całość South Pars z taką siłą i mocą, jakich Iran nigdy wcześniej nie widział” - zagroził prezydent USA.

Prezydent Donald Trump

Autor: AKPA/ AKPA

Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie. Izrael uderzył w złoże gazowe South Pars w Iranie, Iran w katarskie obiekty LNG

Ceny paliw na świecie już szybują w górę, a teraz może być o wiele gorzej. Wszystko przez wymianę ciosów wymierzonych w infrastrukturę na Bliskim Wschodzie. Izrael uderzył w złoże gazowe South Pars w Iranie, teraz Donald Trump odcina się od tego ataku, twierdzi, że nic o nim nie wiedział i że to już się nie powtórzy, ale Iran odpowiada mocno, uderzając w katarskie obiekty LNG.  „Izrael, rozzłoszczony tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, agresywnie uderzył w duży obiekt znany jako złoże gazowe South Pars w Iranie. Została zaatakowana stosunkowo niewielka część całości. Stany Zjednoczone nie wiedziały nic o tym konkretnym ataku i Katar w żaden sposób ani w żadnej formie nie był w to zaangażowany, ani nie miał pojęcia, że do tego dojdzie” - napisał prezydent USA w serwisie Truth Social.

 „Niestety Iran nie wiedział ani o tym, ani o żadnych innych istotnych faktach dotyczących ataku na South Pars i w sposób nieuzasadniony i niesprawiedliwy zaatakował część obiektu gazowego LNG Kataru. IZRAEL NIE PRZEPROWADZI WIĘCEJ ATAKÓW na to niezwykle ważne i cenne złoże South Pars, chyba że Iran nierozsądnie zdecyduje, by zaatakować bardzo niewinny w tym przypadku Katar. W takim przypadku USA, za pomocą i zgodą Izraela albo bez, wysadzą w powietrze całość South Pars z taką siłą i mocą, jakich Iran nigdy wcześniej nie widział. Nie chcę autoryzować tego poziomu przemocy i zniszczenia ze względu na długoterminowe skutki dla przyszłości Iranu, ale jeśli LNG Kataru zostanie ponownie zaatakowane, nie zawaham się. Dziękuję za uwagę. Prezydent DONALD J. TRUMP” - dodał.

Sonda
Czyją trzymasz stronę?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BLISKI WSCHÓD
DONALD TRUMP
IRAN