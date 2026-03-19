Mocne groźby Trumpa wobec Iranu! "Wysadzę w powietrze całość"

Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie. Izrael uderzył w złoże gazowe South Pars w Iranie, Iran w katarskie obiekty LNG

Ceny paliw na świecie już szybują w górę, a teraz może być o wiele gorzej. Wszystko przez wymianę ciosów wymierzonych w infrastrukturę na Bliskim Wschodzie. Izrael uderzył w złoże gazowe South Pars w Iranie, teraz Donald Trump odcina się od tego ataku, twierdzi, że nic o nim nie wiedział i że to już się nie powtórzy, ale Iran odpowiada mocno, uderzając w katarskie obiekty LNG. „Izrael, rozzłoszczony tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, agresywnie uderzył w duży obiekt znany jako złoże gazowe South Pars w Iranie. Została zaatakowana stosunkowo niewielka część całości. Stany Zjednoczone nie wiedziały nic o tym konkretnym ataku i Katar w żaden sposób ani w żadnej formie nie był w to zaangażowany, ani nie miał pojęcia, że do tego dojdzie” - napisał prezydent USA w serwisie Truth Social.

"W takim przypadku USA, za pomocą i zgodą Izraela albo bez, wysadzą w powietrze całość South Pars z taką siłą i mocą, jakich Iran nigdy wcześniej nie widział"

„Niestety Iran nie wiedział ani o tym, ani o żadnych innych istotnych faktach dotyczących ataku na South Pars i w sposób nieuzasadniony i niesprawiedliwy zaatakował część obiektu gazowego LNG Kataru. IZRAEL NIE PRZEPROWADZI WIĘCEJ ATAKÓW na to niezwykle ważne i cenne złoże South Pars, chyba że Iran nierozsądnie zdecyduje, by zaatakować bardzo niewinny w tym przypadku Katar. W takim przypadku USA, za pomocą i zgodą Izraela albo bez, wysadzą w powietrze całość South Pars z taką siłą i mocą, jakich Iran nigdy wcześniej nie widział. Nie chcę autoryzować tego poziomu przemocy i zniszczenia ze względu na długoterminowe skutki dla przyszłości Iranu, ale jeśli LNG Kataru zostanie ponownie zaatakowane, nie zawaham się. Dziękuję za uwagę. Prezydent DONALD J. TRUMP” - dodał.

Trump Issues Stark Warning to Iran Following Attack on Qatari Energy Infrastructure.Read More: https://t.co/XS1B7iDohH pic.twitter.com/qJMIJoUkZe— Kurdistan 24 English (@K24English) March 19, 2026

