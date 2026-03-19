"Trump słucha instrukcji od Putina!". Szokujące słowa generała! "G**no prawda!"

Donald Trump wywołał burzę, sugerując, że USA mogą opuścić NATO bez zgody Kongresu.

Republikański kongresmen Don Bacon stanowczo zaprzecza, powołując się na ustawę z 2023 roku.

Zgodnie z prawem, prezydent potrzebuje zgody Senatu lub Kongresu, aby wycofać USA z NATO.

Czy Trump naprawdę dąży do osłabienia sojuszu, czy to tylko polityczna retoryka?

Burza po wtorkowej wypowiedzi Donalda Trumpa. "Myślę, że NATO popełnia bardzo głupi błąd. Od dawna mówiłem: wiecie, ciekawe, czy NATO kiedykolwiek by nam pomogło. Więc to była wielka próba, bo ich nie potrzebujemy, ale oni powinni byli tam być. Wszyscy zgadzają się z nami, ale nie chcą pomóc. A my, jako Stany Zjednoczone, musimy to zapamiętać, bo uważam, że to dość szokujące" - powiedział Trump w kontekście tego, że kraje NATO odmówiły udziału w wojnie w Iranie. Powiedział też, że "może podjąć decyzję o wycofaniu z NATO bez zgody Kongresu".

USA mogą opuścić NATO bez zgody Kongresu? "G**no prawda"

"G**no prawda! Prawo stanowi inaczej" - komentuje tę deklarację kongresmen Republikanów Don Bacon, odnosząc się do uchwalonej w 2023 r. ustawy będącej częścią budżetu obronnego. Kluczowy jej zapis stanowi, że prezydent nie może zawieszać, wypowiadać, kończyć ani wycofywać USA z Traktatu Północnoatlantyckiego bez zgody dwóch trzecich obecnych na sali senatorów lub bez odrębnej ustawy Kongresu. Ustawa zabrania również wykorzystywania jakichkolwiek przyznanych funduszy na wspieranie takiego wycofania, jeśli te warunki nie zostaną spełnione. W rozmowie z PAP Bacon stwierdza, że wypowiedzi Donalda Trumpa szkodzą NATO. "NATO to najważniejszy sojusz w historii i (...) sojusz na rzecz wolności. Chcemy to bardzo mocno zakomunikować administracji".

"Trump słucha instrukcji Putina"

Jeszcze ostrzej na temat działań amerykańskiego prezydenta wypowiada się inny członek komisji ds. sił zbrojnych, Demokrata John Garamendi. "On robi wszystko, co w jego mocy, żeby zniszczyć sojusz, ze szkodą dla całej Europy i Stanów Zjednoczonych. Myślę, że Trump słucha instrukcji od Putina" - stwierdził.

