Dzisiaj nie śpimy! O tych godzinach będziemy poznawać wyniki wyborów w USA!

Na 5 listopada przypada dzień wyborów w Stanach Zjednoczonych, jest to ustalone długoletnią tradycją (że wybory głosują w pierwszy wtorek listopada). Amerykanie będą oddawać głosy w lokalach wyborczych, ale nie jest to jedyny sposób głosowania. W USA możliwe jest też wcześniejsze głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie wcześniejsze, jednak to właśnie wtorek jest kluczowym dniem. w tegorocznych wyborach prezydenckich w USA mierzą się: były prezydent Donald Trump z Partii Republikańskiej i obecna wiceprezydent Kamala Harris z Partii Demokratycznej. Wygra ten kandydat, który zdobędzie co najmniej 270 głosów elektorskich. Śledź z nami to wydarzenie w naszej relacji na żywo!

W momencie zamknięcia lokalu wyborczego natychmiast rozpoczyna się liczenie i publikacja wyników. Portal Interia.pl przygotował szczegółową rozpiskę godzin, w których spływać powinny wyniki z poszczególnych stanów USA. Już koło północy możemy spodziewać się wyników z części lokali w Indianie i Kentucky! Następnie natomiast:

- ok. 1 w nocy: Indiana (reszta lokali), Kentucky (reszta lokali), Floryda (część lokali), Georgia, Karolina Południowa, Wirginia, Vermont

- ok. 1:30 w nocy: Karolina Północna, Ohio, Wirginia Zachodnia

- ok. 2 w nocy: Alabama, Connecticut, Delaware, Floryda (reszta lokali), Illinois, Kansas (część lokali), Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan (część lokali), Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Dakota Północna (część lokali), Oklahoma, Pensylwania, Rhode Island, Dakota Południowa (część lokali), Tennessee, Teksas (część lokali), Dystrykt Kolumbii (miasto Waszyngton)

- ok. godz. 2:30: Arkansas

- ok. godz. 3: Arizona, Kolorado, Iowa, Kansas (reszta lokali), Luizjana, Michigan (reszta lokali), Minnesota, Nebraska, Nowy Meksyk, Nowy Jork, Dakota Północna (reszta lokali), Dakota Południowa (reszta lokali), Teksas (reszta lokali), Wisconsin, Wyoming

- ok. godz. 4: Idaho (część lokali), Montana, Nevada, Oregon (część lokali), Utah

- ok. godz. 5: Kalifornia, Idaho (reszta lokali, Oregon (reszta lokali), Waszyngton

- ok. godz. 6: Alaska (część lokali), Hawaje

- ok. godz. 7: Alaska (reszta lokali)

