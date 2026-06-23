Odwołają szkołę przez ekstremalne upały? Jest wniosek nauczycieli

Nauczyciele w Portugalii żądają przerwania lekcji z powodu fali upałów
Choć do zakończenia roku szkolnego w Portugalii zostało jeszcze trochę czasu, część uczniów może rozpocząć wakacje wcześniej niż planowano. Powodem są ekstremalne upały, które od wielu dni utrzymują się niemal w całym kraju. Portugalskie organizacje nauczycielskie i Związek Dyrektorów Szkół Publicznych zwróciły się do rządu z apelem o natychmiastowe zawieszenie zajęć. Ich zdaniem dalsze prowadzenie lekcji w takich warunkach może stanowić zagrożenie dla zdrowia uczniów i pracowników szkół. Nauczyciele chcą też przełożenia egzaminów, które odbywają się właśnie w czasie największych upałów. Podkreślają, że wielu uczniów musi pisać testy w bardzo nagrzanych salach, co utrudnia skupienie i wpływa na wyniki.
Koniec roku już w czerwcu? Portugalczycy chcą zmian
Do portugalskiego ministerstwa edukacji trafił także wniosek dotyczący zmian w kalendarzu szkolnym. Organizacje reprezentujące nauczycieli proponują, aby w przyszłości rok szkolny kończył się już na początku czerwca. Obecnie uczniowie uczęszczają do szkół nawet do lipca. Zdaniem dyrektorów i nauczycieli taki system coraz gorzej sprawdza się w kraju, który regularnie doświadcza letnich fal upałów. Według autorów propozycji wcześniejsze zakończenie zajęć pozwoliłoby uniknąć prowadzenia lekcji podczas najgorętszych tygodni roku.
Alerty pogodowe w większości kraju
We wtorek portugalskie służby meteorologiczne wydały ostrzeżenia dla większości regionów kraju. Alerty pomarańczowe i żółte obowiązują w 14 z 18 regionów administracyjnych. Najgoręcej jest na północy i wschodzie Portugalii, gdzie temperatury dochodzą do 35 stopni Celsjusza. Synoptycy zapowiadają jednak dalsze ocieplenie. Portugalski Instytut Morza i Atmosfery przewiduje, że jeszcze w tym tygodniu w kilku regionach słupki rtęci mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. Tymczasem nauczyciele zwracają uwagę, że wiele szkół nie jest przystosowanych do tak wysokich temperatur. W części budynków nie ma klimatyzacji, a sale lekcyjne szybko się nagrzewają.