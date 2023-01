Elvis żyje! Jadł tylko keczup przez miesiąc na okręcie widmo

Elvis Francois uratowany po 24 dniach na pełnym morzu. Marynarz na zepsutej łodzi żywił się keczupem

Elvis żyje! Podczas gdy rodzina i przyjaciele stracili już wszelką nadzieję, on żył samotnie na dryfującej łodzi pośrodku Morza Karaibskiego... Ta niewiarygodna historia zaczyna się niemal miesiąc temu na Karaibach. Elvis Francois (47 l.), marynarz z Dominikany, naprawiał żaglówkę, gdy nagle zacumowana łódź zerwała się ze sznurów i odpłynęła w pełne morze! Nikt nie słyszał wołania mężczyzny o pomoc, najwyraźniej nie miał on również ze sobą telefonu komórkowego. "Nigdzie lądu. Żywego ducha. To było ciężkie do wytrzymania" - opowiada dziś Elvis, cytowany m.in. przez "Daily Star". Miał szczęście w nieszczęściu, bo na pokładzie swojego "okrętu widmo" znalazł butelkę keczupu, a także przyprawę czosnkową i kostkę przyprawy do zup. Zmieszał to wszystko i zaczął się tym żywić.

Lusterko uratowało rozbitka. Błyski zobaczyła załoga samolotu

Mijały godziny, a potem dni. Kilka razy 47-latek zobaczył na horyzoncie inne statki i żaglówki, ale nikt go nie widział i nie słyszał jego rozpaczliwych wołań. Tak minął niemal miesiąc. Wyczerpany marynarz w końcu zdołał namalować na swoim dryfującym stateczku napis "pomocy", użył też lusterka, by wysyłać sygnały świetlne przelatującym samolotom. To właśnie załoga jednego z nich zwróciła uwagę na rozbitka i zawiadomiła wojsko kolumbijskie. Elvisa ocalono 160 kilometrów od wybrzeży Kolumbii po 24. dniach morskiej tułaczki. Jest cały i zdrowy.

