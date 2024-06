Emmanuel Macron rozwiązał parlament. Będą nowe wybory. Polityczne trzęsienie ziemi we Francji

Pasują do siebie?

Według sondaży exit poll, wybory do Parlamentu Europejskiego wygrało we Francji skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe. Jordan Bardella, szef tego ugrupowania, zaapelował w niedzielę o nowe wybory parlamentarne w kraju. Bardella oświadczył, że rezultaty uzyskiwane przez jego partię są "historyczne" i świadczą o odrzuceniu polityki prezydenta Emmanuela Macrona. Zaapelował do głowy państwa o rozwiązanie obecnego parlamentu i zorganizowanie nowych wyborów. Tak też się stało.

Prezydent Emmanuel Macron w niedzielę 9 czerwca rozwiązał parlament i ogłosił nowe wybory. Głosowanie we Francji odbędzie się w dwóch turach 30 czerwca i 7 lipca.

W Polsce, według badania exit poll, wybory do Parlamentu Europejskiego zwyciężyła Koalicja Obywatelska.

