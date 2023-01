Eva Longoria gotowa na wiosnę! 48-latka przegania zimę na jachcie

Ukraiński dowódca dostał MILION dolarów spadku! To, co zrobił z pieniędzmi, szokuje!

Eva Longoria ma 48 lat. Gdy pokazała się w bikini, wszystkim aż dech zaparło z wrażenia. Gwiazda jest w pełni gotowa na wiosnę

Wielu z nas ma już serdecznie dosyć zimy, mrozu i śniegu! Jednak nie każdy może pozwolić sobie na to, by w samym środku lodowatej i szaroburej pory roku wskoczyć w bikini, a potem w samolot i po chwili wylegiwać się w ciepłych krajach. Problem ten nie dotyczy rzecz jasna tak wielkiej gwiazdy, jaką jest wiecznie młoda Eva Longoria (48 l.). Aktorka powiedziała zimie stanowcze "nie"! Uciekła w siną dal przed mrozem i chłodem, a relację zamieściła oczywiście na Instagramie. "Czy ktoś jeszcze tęskni za letnim słońcem?" - podpisała swoje zdjęcie w skąpym kostiumie kąpielowym. To bez wątpienia jedna z najgorętszych fotek Evy Longorii, sądząc po komentarzach rozgrzanych w ciągu kilku chwil fanów. Gwiazda bez wątpienia jest już gotowa na wiosnę. Ma perfekcyjną sylwetkę i nie zamierza tego ukrywać.

Eva Longoria grała w "Gotowych na wszystko". Najsławniejsza rola seksownej aktorki

Niejeden fan "Gotowych na wszystko" wciąż tęskni za tym kultowym serialem, a zwłaszcza za postacią Gabrielle Solis. W niewierną i seksowną żonę z Wisteria Lane, byłą modelkę, wcielała się właśnie Eva Longoria. To ten tasiemiec przyniósł jej największą sławę, choć wcześniej była już znana z innego serialu, "Żar młodości". "Gotowe na wszystko" były emitowane przez telewizję ABC od 2004 do 2012 roku. Od tamtej pory minęło już 11 długich lat, jednak Eva Longoria nie tylko nie postarzała się, ale wręcz wypiękniała! I znów udowodniła to swoim fanom.

