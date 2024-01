Fritzl zaprzyjaźnił się z kanibalem! "Zrobił gulasz z kobiety"

Josef Fritzl znalazł sobie przyjaciela w więzieniu. Najlepszy kumpel Potwora z Amstetten spod celi to kanibal morderca, który zrobił gulasz z 28-latki

Potwór z Amstetten i kanibal morderca zaprzyjaźnili się w więzieniu! O znajomym Josefa Fritzla z austriackiego zakładu karnego napisał dziennik Bild. Choć gwałciciel własnej córki unika innych więźniów z obawy przed atakami i prowadzi samotne życie, to dla jednej osoby poznanej za kratami robi wyjątek. Najlepszy kumpel Fritzla spod celi to... kanibal, który zabił kobietę i przyrządził z niej gulasz. Alfred U. także odsiaduje dożywocie. Złapano go krótko po tym, jak na dnie jeziora Neusiedler See niedaleko na granicy austriacko-węgierskiej znaleziono bezgłowe ciało 28-letniej kobiety. Okazało się, że była to prostytutka pochodząca ze Słowacji. Śledczy odkryli również głowę, a następnie... wnętrzności kobiety w zamrażarce w domu Alfreda U. Morderca przerobił je na gulasz i zostawił sobie na potem. Przyznał, że jest kanibalem i chciał zjeść swoją ofiarę. Przypomnijmy, że Josef Fritzl teoretycznie może niebawem wyjść na wolność, ponieważ psychiatrzy orzekli, że jego stan zdrowia wyklucza stwarzanie jakiegokolwiek zagrożenia dla otoczenia. Gwałciciel porusza się przy pomocy balkonika i nie wykazuje już żadnego popędu seksualnego. Jednak możliwość uwolnienia aż takiego zwyrodnialca w zrozumiały sposób bulwersuje opinię publiczną.

Kim jest Josef Fritzl? W 2008 roku zbrodnie niepozornego Austriaka zaszokowały świat

Zbrodnie Fritzla wyszły na jaw w 2008 roku. Austriak przez 24 lata więził w swojej domowej, specjalnie przygotowanej dźwiękoszczelnej piwnicy własną córkę i gwałcił ją, płodząc z nią siedmioro dzieci. Elizabeth spędziła w piwnicy każdy dzień od ukończenia 18. roku życia aż do chwili, gdy miała 42 lata. Jedno z dzieci poczętych podczas ponad trzech tysięcy gwałtów, jakich dopuścił się na niej własny ojciec, zmarło wkrótce po narodzeniu, pozostałe przeżyły. Trójkę adoptował Fritzl z żoną. Kobieta twierdziła w sądzie, że niczego się nie domyślała, a mąż mówił jej, że Elizabeth uciekła z domu i tylko podrzuca im raz na jakiś czas swoje dzieci na próg domu. Trójka dzieci zaś mieszkała z Elizabeth w piwnicy. Wszystko wyszło na jaw, kiedy 13 lat temu do austriackiego szpitala trafiła skrajnie niedożywiona młoda kobieta - córka Fritzla i Elizabeth, która całe swoje życie spędziła w piwnicy. Stan 19-letniej Kerstin wskazywał na wieloletnie zaniedbania. Trzeba było wprowadzić ją w stan śpiączki farmakologicznej. Do szpitala odwiózł ją sam Fritzl, pozwolił nawet Elizabeth na odwiedziny córki w klinice. 42-letnia kobieta wyznała wszystko lekarzom i jej ojca aresztowano, a w piwnicy odkryto schron z pozostałą dwójką dzieci.

