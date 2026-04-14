Gdy wjechał do Niemiec, wyciągnęli go z autokaru. Polak trafił za kratki

Rutynowa kontrola, która skończyła się aresztem

Do zatrzymania doszło w poniedziałkowy wieczór, 13 kwietnia 2026 roku. Funkcjonariusze Bundespolizei z Konstanz weszli do autokaru dalekobieżnego, który właśnie przekraczał granicę ze Szwajcarii. Wśród pasażerów był 40‑letni Polak. Po sprawdzeniu jego danych okazało się, że prokuratura w Mönchengladbach wydała wobec niego otwarty nakaz aresztowania.

Powód? Mężczyzna nie zapłacił grzywny zasądzonej przez sąd w Grevenbroich za fahrlässige Straßenverkehrsgefährdung, czyli nieumyślne stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym. Wyrok zapadł w styczniu 2024 roku – a kara do dziś nie została uregulowana.

„Nie miał pieniędzy. Musiał iść do więzienia”

Jak przekazał Enrico Kuhn z policji federalnej w Konstanz, sytuacja była jednoznaczna:

– Mężczyzna nie był w stanie zapłacić zaległej grzywny na miejscu. W takiej sytuacji prawo jest jasne – musi odbyć zastępczą karę pozbawienia wolności – wyjaśnia Kuhn.

Polak został przewieziony do zakładu karnego w Konstanz, gdzie odbędzie 40 dni zastępczej kary więzienia.

To nie pierwszy taki przypadek

Niemieccy funkcjonariusze przyznają, że podobne sytuacje zdarzają się bardzo często. Podczas kontroli granicznych regularnie zatrzymywani są Polacy, którzy – często nieświadomie – mają na swoim koncie zaległe grzywny, nakazy doprowadzenia czy wyroki za drobne przestępstwa.

– Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że niezapłacona kara sprzed lat może zakończyć się zatrzymaniem przy przekraczaniu granicy – podkreśla Kuhn.

40 dni za kratkami zamiast podróży

Zamiast spokojnej podróży przez Niemcy, 40‑latek trafił prosto do więzienia. Tam spędzi ponad miesiąc – chyba że ktoś z jego bliskich zdecyduje się opłacić zaległą grzywnę i skrócić pobyt za kratami.

