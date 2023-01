i Autor: AP/Vatican Media Ciało Benedykta XVI wystawione na widok publiczny! Oto zdjęcia z bazyliki

Watykan

Grób papieża Benedykta XVI będzie dostępny dla wiernych. Znamy termin!

Od godziny 9 rano w niedzielę będzie można zejść do Grot Watykańskich i zobaczyć grób emerytowanego papieża Benedykta XVI - poinformował Watykan. Benedykt XVI, który zmarł 31 grudnia, został w czwartek pochowany w Grotach Watykańskich w miejscu, gdzie wcześniej, od 1963 do 2000 roku znajdował się grób św. Jana XXIII, a od 2005 do 2011 - św. Jana Pawła II.