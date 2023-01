Pogrzeb Benedykta XVI w Watykanie. Rozpocznie go msza na placu Św. Piotra

5 stycznia 2023 roku świat pożegna emerytowanego papieża. Pogrzeb Benedykta XVI odbędzie się w Watykanie. Rozpocznie go o godz. 9.30 msza na placu Św. Piotra w Rzymie. Benedykt XVI zostanie pochowany w Grotach Watykańskich, w miejscu, w którym do beatyfikacji w 2011 roku znajdował się grób Jana Pawła II. Warto zaznaczyć, że 2 stycznia 2023 roku ciało Benedykta XVI zostało wystawione na widok publiczny w bazylice Świętego Piotra w Watykanie, do której już od świtu przybywali wierni, chcący złożyć papieżowi hołd. Pierwszego dnia było ich 65 tys., drugiego do południa 25 tys., w tym między innymi kardynał Stanisław Dziwisz.

Pogrzeb papieża Benedykta XVI. Czy emerytowany papież spocznie w dwóch trumnach?

Już teraz wiadomo, że choć pogrzeb Benedykta XVI nie będzie miał charakteru państwowego, ponieważ papież nie był w chwili śmierci głową Kościoła, to sam pogrzeb Benedykta XVI to wydarzenie bez precedensu w historii Kościoła katolickiego. Będzie to bowiem ostatnie pożegnanie papieża, który miał tytuł emerytowanego papieża. Dlatego do końca wiele elementów pogrzebu Benedykta XVI pozostaje w sferze niewiadomych. Np. to, czy zgodnie z kościelną tradycją pochówku papieży, spocznie on w dwóch trumnach? Zgodnie z tradycją, powinien spocząć w cyprysowej trumnie, która następnie włożona zostanie do ocynkowanej trumny z drzewa orzechowego. Ta z kolei powinna zostać pospawana, obwiązana taśmami i zapieczętowana. Biuro prasowe Watykanu do tej pory nie poinformowało też, czy na twarzy zmarłego zostanie położony welon z białego jedwabiu.

Papież Benedykt XVI zmarł 31 grudnia 2022 roku

Benedykt XVI zmarł 31 stycznia 2022 roku. Kilka dni wcześniej, 28 grudnia 2022 roku, na zakończenie audiencji generalnej, papież Franciszek poprosił o modlitwę za niego, mówiąc, że emerytowany papież jest w ciężkim stanie. Kilka godzin później słowa Franciszka potwierdził rzecznik Watykanu, nie podając jednak szczegółów, na co chorował Benedykt XVI. Okazało się, że od dawna miał poważne problemy ze zdrowiem, cierpiał min. na postępujący paraliż i niewydolność nerek. Dożył jednak pięknego wieku, bowiem zmarł mając 95 lat. "Liturgia podczas uroczystości pogrzebowych Benedykta XVI będzie podobna do tej, jak w przypadku pogrzebu papieża, ale zmodyfikowana ze względu na odmienność sytuacji" - mówił dziennikarzom dyrektor biura prasowego Watykanu, Matteo Bruni. Wiadomo, że Benedykt życzył sobie skromnego pożegnania.