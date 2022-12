"Chciałbym prosić was wszystkich o specjalną modlitwę za papieża emeryta Benedykta, który w milczeniu wspiera Kościół. Pamiętajmy o nim. Jest bardzo chory. Proszę Was o modlitwę do Boga, by go pocieszył i wspierał w jego świadectwie miłości Kościoła do samego końca" - powiedział po włosku papież Franciszek podczas środowej (28 grudnia) audiencji generalnej w Watykanie. Słowa papieża cytuje agencja Reutera, sugerując, że z 95-letnim Benedyktem XVI jest źle.

Co się dzieje z Benedyktem XVI? Watykan nie komentuje

Reuters dodaje, że próbował skontaktować się z przedstawicielami Watykanu i poprosić o komentarz. "Telefony w jego rezydencji nie są odbierane" - czytamy. Czy to oznacza najgorsze? Przypomnijmy, papież Benedykt XVI, czyli pochodzący z Niemiec Joseph Aloisius Ratzinger, został głową Stolicy Apostolskiej w 2005 roku, po śmierci Papieża Polaka Jana Pawła II. Był nim do 2013 roku, do czasu, gdy jako pierwszy od 600 lat papież, złożył rezygnację.

Papież Benedykt XVI umiera?

Zrobił to ze względu na stan zdrowia. Od wielu lat cierpi na postępujący paraliż. Od tamtego czasu jako papież emeryt zamieszkuje w domu w Ogrodach Watykańskich. Bardzo rzadko pokazuje się publicznie. Ostatnio jego zdjęcia pojawiły się w mediach społecznościowych na początku grudnia. Rzeczywiście, wyglądał bardzo źle. Jest wychudzony, schorowany, zmęczony.

Poniżej zobaczycie galerię zdjęć, które pokazują, jak zmienił się Benedykt XVI pod wpływem choroby:

Latest image of Pope Benedict XVI. pic.twitter.com/VDytT1yLgm— Sachin Jose (@Sachinettiyil) December 1, 2022

Sonda Czy papież Franciszek powinien ustąpić ze stanowiska? Tak Nie