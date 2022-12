Benedykt XVI ciężko chory. Watykan oficjalnie potwierdza

Watykan zabrał oficjalnie głos po środowym apelu papieża Franciszka, aby modlić się za ciężko chorego Benedykta XVI. Matteo Bruni, dyrektor biura prasowego Watykanu, przekazał dziennikarzom, że po zakończeniu środowej audiencji generalnej Franciszek udał się do rezydencji w Ogrodach Watykańskich, by odwiedzić swego poprzednika. Tam bowiem mieszka Benedykt XVI. "Przyłączamy się do niego w modlitwie za emerytowanego papieża" - dodał rzecznik Watykanu.

Papież Franciszek apeluje o modlitwę za Benedykta XVI. "Jest bardzo chory"

Przypomnijmy, że w środę, 28 grudnia papież Franciszek zakończył audiencję generalną specjalnym apelem: - Chciałbym prosić was wszystkich o specjalną modlitwę za papieża emeryta Benedykta, który w milczeniu wspiera Kościół. Pamiętajmy o nim. Jest bardzo chory. Proszę Was o modlitwę do Boga, by go pocieszył i wspierał w jego świadectwie miłości Kościoła do samego końca - powiedział po włosku papież Franciszek w Watykanie. Słowa papieża cytuje agencja Reutera.

Benedykt XVI: wiek, stan zdrowia

Benedykt XVI, a właściwie Joseph Ratzinger, ma 95 lat. Jest w sędziwym wieku i od lat jest schorowany. Cierpi m.in. na paraliż. W ostatnich miesiącach potwornie schudł, zmizerniał i nie przypomina siebie sprzed lat - uśmiechniętej głowy Kościoła katolickiego, na którego czele stanął w 2005 roku. Abdykował osiem lat później, bowiem nie był w stanie pełnić obowiązków właśnie z uwagi na swoje zdrowie.