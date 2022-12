Pogrzeb papieża Benedykta XVI. Wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb

Nie żyje Benedykt XVI. Były papież miał 95 lat. To on zastąpił Jana Pawła II

Papież Benedykt XVI nie żyje. Jak będzie wyglądał jego pogrzeb?

Papież Benedykt XVI zmarł 31 grudnia 2022 roku w Watykanie. Przed nami uroczysty pogrzeb papieża-emeryta. Pogrzeb papieża wiąże się z wieloma procedurami. Ale czy w przypadku pogrzebu papieża-emeryta zostaną one zastosowane? Co już wiadomo o pogrzebie Benedykta XVI? Teoretycznie pogrzeb powinien odbyć się po ponad tygodniu od śmieci. Pogrzeb emerytowanego papieża jest pogrzebem emerytowanego biskupa Rzymu. Tak naprawdę nie wiadomo, jak on powinien przebiegać.

Od poniedziałku 2 stycznia 2022 roku ciało Ojca Świętego ma zostać wystawione w Bazylice św. Piotra. Mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją, jakiej nie było od 2 tys. lat, kiedy to pogrzeb papieża-emeryta poprowadzi papież obecnie sprawujący swoją apostolską posługę. Jakie procedury będą zachowane w takiej sytuacji? Co już wiadomo? W Watykanie rozpoczyna się okres czuwania i żałoby, który zakończy pogrzeb celebrowany przez papieża Franciszka. Ciało Benedykta XVI będzie wystawione na widok publiczny 2 stycznia w Bazylice św. Piotra, by wierni i władcy świata mogli się z nim pożegnać. Pogrzeb zaplanowany jest na czwartek 5 stycznia. uroczystości pogrzebowe odbędą się na Placu św. Piotra w Watykanie. Uroczystości pogrzebowe poprowadzi papież Franciszek. Szczegóły Watykan poda niebawem

