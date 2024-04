Groźny incydent z udziałem papieża! Wielki Jezus runął na ziemię

Rozwiedli się 48 godzin po ślubie! Nie zgadniesz, co zrobił pan młody

Tysiące osób z całego świata zgromadziły się w wielkanocny poranek na placu Świętego Piotra. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego trwała tam msza pod przewodnictwem papieża Franciszka. Plac udekorowany został kwiatami z Holandii, a nabożeństwo razem z papieżem celebrowało 350 kardynałów, biskupów i księży. Podczas homilii papież żarliwie zaapelował o pokój i pojednanie. "Myśl kieruję przede wszystkim do ofiar tak wielu konfliktów, które trwają na świecie, począwszy od tych w Izraelu i Palestynie oraz na Ukrainie. Niech zmartwychwstały Chrystus otworzy drogę pokoju dla umęczonej ludności tych regionów. Prosząc o poszanowanie zasad prawa międzynarodowego apeluję o generalną wymianę wszystkich więźniów między Rosją i Ukrainą; wszystkich za wszystkich"- wezwał Franciszek.

Papież Franciszek: "Dlaczego tyle śmierci?"

"Nie pozwólmy na to, by działania wojenne dalej powodowały poważne reperkusje dla ludności cywilnej, będącej już u kresu sił, a przede wszystkim dla dzieci. Ileż cierpienia widzimy w ich oczach. Swoim spojrzeniem pytają nas: dlaczego? Dlaczego tyle śmierci? Dlaczego tyle zniszczenia? Nie pozwólmy na to, aby coraz silniejsze wichry wojny wiały nad Europą i Morzem Śródziemnym. Niech nie ulega się logice broni i zbrojeń. Pokoju nigdy nie buduje się bronią, ale wyciągając dłonie i otwierając serca" - kontynuował.

Watykan. Jezus spadł na ziemię

W pewnym momencie podczas mszy doszło do bardzo groźnie wyglądającego incydentu. Jak informuje między innymi "Corriere Della Sera", nagle silny wiatr wiejący tego dnia nad placem Św. Piotra spowodował, że na ziemię spadł ogromny obraz z wizerunkiem Jezusa, ustawiony tuż obok papieża. "Interwencja służb Watykanu była natychmiastowa, przedstawiciele służb pospieszyli z podniesieniem świętego obrazu i przenieśli go w bezpieczne miejsce" - czytamy.

Sul sagrato in Piazza San Pietro, durante la messa di Pasqua presieduta da Papa Francesco, il vento rovescia l'icona 'Resurrexit' #ANSA pic.twitter.com/rw2edwfxuw— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 31, 2024