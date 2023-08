Grupa Wagnera ujawniła swój cel. Tajemnicze słowa Prigożyna

Grupa Wagnera blisko polskich granic. Jest ważne oświadczenie Jewgienija Prigożyna

Grupa Wagnera po przerwanym buncie w Rosji została wysłana na Białoruś. Nieliczni wagnerowcy zdecydowali się dołączyć do szeregów regularnej armii rosyjskiej, większość przemieściła się do kraju Alaksandra Łukaszenki. Niedawno pojawiły się informacje, zgodnie z którymi najemnicy Jewgienija Prigożyna zbliżyli się do granicy z Polską, a konkretnie w rejon Przesmyku Suwalskiego. Tylko straszenie czy realne zagrożenie? Tymczasem sam Prigożhn opublikował na Telegramie obszerne komunikaty. Po pierwsze, ogłosił wstrzymanie rekrutacji do Grupy Wagnera. "Ze względu na obecność dużej rezerwy personalnej w Grupie Wagnera na chwilę obecną nie ma pilnej potrzeby rekrutacji nowych rekrutów. Praca regionalnych centrów rekrutacyjnych zostaje zawieszona na czas nieokreślony" - czytamy na profilu wagnerowców. To nie koniec. W innym wpisie Prigożyn pisał o celach swojej grupy.

Jewgienij Prigożyn: "Niewątpliwie są to zadania, które będą realizowane w imię wielkości Rosji"

"Aby uniknąć tajemnic i kuluarowych rozmów informuję, że Grupa Wagnera kontynuuje swoją działalność w Afryce, a także w ośrodkach szkoleniowych na Białorusi. Dziś definiujemy kolejne zadania, których zarysy coraz wyraźniej się zarysowują. Niewątpliwie są to zadania, które będą realizowane w imię wielkości Rosji" - napisał Prigożyn. Trudno powiedzieć, jak rozumie on "wielkość Rosji". W każdym razie Prigożyn nie wyklucza utworzenia dodatkowej grupy, by realizować ten cel: "Dopóki nie wystąpią u nas braki kadrowe, nie planujemy przeprowadzania nowej rekrutacji. Będziemy jednak niezmiernie wdzięczni, jeśli pozostaniesz z nami w kontakcie, a gdy tylko Ojczyzna będzie musiała stworzyć nową (dodatkową) „grupę”, która będzie w stanie chronić interesy naszego kraju, z pewnością rozpoczniemy rekrutacyjny" - pisze szef Grupy Wagnera.

ЧВК «Вагнер» продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Беларуси — Евгений ПригожинГлава ЧВК впервые прокомментировал будущие планы своей армии. По его словам, «Вагнер» временно прекратил набор новых бойцов, а большая часть действующих находятся… pic.twitter.com/fviTx1yd6N— SVTV NEWS (@svtv_news) July 31, 2023

