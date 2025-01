Gubernator całował Melanię Trump! Wszystko się nagrało, wybuchła burza

Gubernator Kalifornii pocałował Melanię Trump za plecami Trumpa. W sieci burza!

Ten moment inauguracji prezydentury Donalda Trumpa przeszedł do historii - świeżo upieczony prezydent Stanów Zjednoczonych chciał złożyć pocałunek na policzku Melanii Trump, ale przegrał o to walkę z... kapeluszem żony. Nakrycie głowy Melanii skutecznie broniło dostępu do jej lica. W efekcie prezydent musiał ucałować jedynie powietrze tuż obok twarzy małżonki. Film pokazujący tę sytuację obiegł media społecznościowe. Niektórzy byli nawet zdania, że Melania specjalnie założyła ten kapelusz, bo nie chciała, by Trump ją całował. Inni bronili pierwszej damy, dowodząc, że całowanie powietrza było zamierzone, ponieważ soczysty całuj zniszczyłby starannie nałożony makijaż Melanii. Teraz temat wrócił za sprawą kolejnej internetowej afery wokół pierwszej damy. Melania i Donald Trump przybyli do Kalifornii, by obejrzeć na własne oczy skutki wielkich pożarów i spotkać się z gubernatorem tego stanu w celu ustalenia planu działania.

Potem żarty poszły na bok. Trump chce pomóc w odbudowie spalonych terenów

Na nagraniu uchwycono moment, w którym pierwsza para Stanów Zjednoczonych wysiada z Air Force One i wita się z Gavonem Newsomem. Trump był powściągliwy i poważny, poszedł szybko przodem, a gdy jego żona została nieco z tyłu sam na sam z gubernatorem, ten... pochylił się ku niej i pocałował ją w policzek! W sieci wybuchła burza. Nie dość, że Newsom zdołał publicznie pocałować Melanię, a Trump nie, to jeszcze gubernator Kalifornii jest członkiem Partii Demokratycznej, wielokrotnie krytykowanym przez Republikanów w kontekście pożarów i sposobu radzenia sobie z nimi. Władze federalne zrezygnują m.in. z opłat za pozwolenia na odbudowę zniszczonych budynków. Trump uważa też, że można sprawić, by do Los Angeles na przyszłość docierało więcej wody z Pacyfiku, choć nie wszyscy się z nim w tej kwestii zgadzają. Tymczasem pożary zostały w dużej mierze opanowane, jednak nie skończyły się, a ten najnowszy, Hughes w rejonie Santa Clarita, pozostaje największym problemem.

Sonda Czy obawiasz się prezydentury Donalda Trumpa? Tak Nie Nie mam zdania

Melania Trump kissing Donald Trump vs Melania Trump kissing Gavin Newsom. pic.twitter.com/rt2qkVFEGX— Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 25, 2025

Autor:

QUIZ Wiesz, jakie wykształcenie mają polscy politycy? To nie takie oczywiste! Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego: kim z wykształcenia jest były prezydent Lech Wałęsa? Hydraulikiem Elektrykiem Mechanikiem Następne pytanie