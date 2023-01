Gwiazda "Słonecznego patrolu" nie żyje! Przyczyna śmierci budzi kontrowersje

Adam Rich urodził się 12 października 1968 roku w Brooklynie. Był jednym z dwóch synów Roberta i Francine Rich, miał brata Wayne'a. Zanim rozpoczął karierę w Hollywood, uczęszczał do Chatsworth High School w San Fernando Valley. Szkoła znana jest z tego, że jest wylęgarnią znanych aktorów, takich jak Kevin Spacey czy Van Kilmer. Aktor święcił spore triumfy jako dziecięca gwiazda telewizyjna na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Karierę rozpoczął w 1976 roku, kiedy to w wieku zaledwie 8 lat zagrał w serialu sensacyjnym sci-fi „Six Million Dollar Man”. Następnie w jego portfolio pojawiły się takie pozycje jak „Eight Is Enough”, "Słoneczny patrol", „Code Red”, „Fantasy Island”, udzielił też głosu w serialu animowanym „Dungeons & Dragons” z 1983 roku. Za te osiągnięcia Adam Rich znalazł się na liście 100 największych dziecięcych gwiazd VH1 – zajął 73. miejsce. Niestety, tak szybko zdobyta sława nie wpłynęła na niego dobrze, przez co szybko ​​bardzo zniechęcił się do branży i zaczął wycofywać z show-biznesu (jak twierdził, nie lubił błysku fleszy). Wtedy też rozpoczęły się jego problemy z prawem i narkotykami...

Jak zginął Adam Rich?

Według informacji podanych przez portal TMZ. 54-letni aktor zmarł w swoim domu w Los Angeles. Członek rodziny potwierdził odejście aktora. Policja nie znalazła dowodów wskazujących na udział osób trzecich. Oficjalnie jednak nie podano przyczyny zgonu. W zagranicznych mediach kilkukrotnie pojawiły się jednak wiadomości, że aktor przedawkował narkotyki, od których był uzależniony.

Aktor od lat miał z nimi problemy. Parę razy przebywał na kuracjach odwykowych. W 1989 roku zapadł w śpiączkę, później trafił do kliniki, gdzie próbował przezwyciężyć swoje uzależnienie od środków odurzających. W 1991 roku wpadł w kłopoty, gdy został aresztowany tuż po tym, gdy rozbił okno apteki, chcąc wykraść substancje odurzające. Później jeszcze kilkukrotnie wchodził w konflikt z prawem...

“I am vaccinated because trust.. SCIENCE!”“I care more about the lives of my family & friends... & even YOU!... than my own personal FreeDUMB'”“Get Vaccinated Now MF's” -Adam Rich#DiedSuddenly at the age of 54Cause of Death: Unknown. pic.twitter.com/vSxlO9cQkb— DiedSuddenly (@DiedSuddenly_) January 9, 2023

This sucks. He’s been my friend on Facebook for years. Rest in peace, #AdamRich #EightIsEnough pic.twitter.com/J82vSbj0rt— Aquarius Solrac (@Carlos214Carlos) January 8, 2023

Sonda Pamiętasz "Słoneczny Patrol"? Tak, to były czasy! Tak średnio Nie wiem o co chodzi

Benedykt XVI nie żyje Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Talk show jakiego jeszcze nie było!

MELLINA czyli Marcin Meller w Esce ROCK. Włącz teraz i posłuchaj!