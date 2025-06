Gwiazdor reprezentacji siatkarzy dokonał coming-outu! "Jestem wreszcie gotów". Reakcja Bartosza Kurka mówi wszystko

Erik Shoji to bez wątpienia jeden z najlepszych libero na całym świecie. Siatkarz USA na swoim koncie ma wiele tytułów, włączając w to aż dwa medale igrzysk olimpijskich. Od 2021 roku Shoji został siatkarzem klubu ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, gdzie zdobył aż dwa złote medale Ligi Mistrzów, a także takie tytuły, jak mistrzostwo Polski, czy Puchar Polski.

Jeden z najlepszych libero na świecie dokonał coming-outu!

Shoji jest bardzo popularnym siatkarzem, a za każdym razem po meczach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle na trybunach czekała rzesza fanów, aby zrobić zdjęcie z libero. Za pomocą mediów społecznościowych dokonał coming-outu.

- Jestem tutaj, by powiedzieć wam, całemu światu, że jestem queer. To dla mnie uwalniające, że jestem wreszcie gotów, by móc o tym powiedzieć - powiedział Shoji na nagraniu w mediach społecznościowych.

Co oznacza queer?

- Niektórzy używają słowa „queer”, ponieważ nie czują potrzeby precyzyjnego określania swojej orientacji lub tożsamości płciowej. Inni widzą w nim bardziej polityczny wymiar – queer jest ruchem sprzeciwiającym się dyskryminacji i sztywnym podziałom, wspierającym prawo do bycia sobą […] Queer to pojęcie, które wymyka się ścisłym definicjom, bo właśnie o to w nim chodzi – o swobodę, otwartość i różnorodność. To termin, który łączy, a nie dzieli, i daje możliwość bycia sobą bez konieczności dopasowywania się do narzuconych schematów. Dla jednych to tożsamość, dla innych filozofia życia, ale jedno jest pewne – queerowość to ważna część społeczności LGBT+ i warto ją celebrować! – czytamy na stronie queer.pl.

Ogromne wsparcie od Bartosza Kurka! Libero USA dokonał coming-outu

Shoji dokonał coming-outu, ale siatkarz mógł liczyć na wsparcie kolegów z siatkówki. M.in. na temat coming-outu libero wypowiedział się kapitan reprezentacji Polski - Bartosz Kurek.

- Jestem dumny z Ciebie i z tego, że Cię znam. Przesyłam mnóstwo miłości i wsparcia – napisał Kurek, który umieścił komentarz pod postem libero.

Nie zabrakło także komentarza Andrzeja Wrony.

- Jesteś wspaniały i wzorem dla wielu osób! - napisał były siatkarz.