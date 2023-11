Hamas uwolnił zakładników. 4-letnia amerykańska zakładniczka jest wolna

Papież trafił do szpitala. Odwołane audiencje. Co dolega Franciszkowi?

4-letnia amerykańska zakładniczka Abigail Edan przetrzymywana przez Hamas w Strefie Gazy został uwolniona i jest już w Izraelu. - Dwa dni temu, jedna z naszych rodaczek, mała dziewczynka o imieniu Abigail skończyła cztery lata. Spędziła dzień swoich urodzin i co najmniej 50 poprzedzających je dni przetrzymywana jako zakładniczka Hamasu - powiedział prezydent USA Joe Biden.

Abigail przeszła przez niewyobrażalną traumę. Matka dziewczynki została zabita na jej oczach.

- Dziewczynka uciekła do ojca, który zakrył ją własnym ciałem, po czym sam został zabity - dodał amerykański prezydent.

Biden zaznaczył, że celem jego rządu jest doprowadzenie do przedłużenia przerwy w walkach między Izraelem i Hamasem, co pozwoli na bezpieczne uwolnienie kolejnych zakładników oraz dostarczenie pomocy humanitarnej do potrzebujących jej cywilów w Strefie Gazy.

Edan została uprowadzona do Strefy Gazy przez terrorystów Hamasu, podczas ich brutalnego ataku na Izrael 7 października. Była najmłodszą spośród porwanych obywateli USA. Została uwolniona w niedzielę, w trzeciej turze wymiany zakładników Hamasu na palestyńskich skazańców przetrzymywanych w izraelskich więzieniach. Umożliwiająca wymianę umowa przewiduje również czterodniowe wstrzymanie walk. Zawieszenie broni trwa od piątkowego poranka.