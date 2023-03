Horror! Nastolatki bestialsko katowały koleżankę. Na koniec podpaliły jej włosy!

Prezenterka zemdlała na wizji! Wiadomo, co stało się z pogodynką. WIDEO

Do tego bulwersującego zdarzenia, jak informuje Interia, doszło w miejscowości Heide w Szlezwiku-Holsztynie. Według doniesień mediów grupa młodych dziewczyn w wieku od 12 do 17 lat poniżyła i pobiła 13-letnią koleżankę. W sieci pojawiło się nagranie dokumentujące to haniebne zdarzenie. Widać na nim jak agresorki biją swą ofiarę, wyzywają, szarpią, opluwają, każą klękać i podpalają włosy. Jedna z napastniczek pluje dziewczynce w twarz i krzyczy: "Będziemy cię bić, aż zaczniesz krwawić". 13-latka płacze i błaga: "Proszę przestańcie. Nie mogę oddychać, nie mogę już tego znieść". Dziewczyna została również obsypana kokainą.

Z relacji niemieckich mediów wynika, że nastolatki okradły wcześniej 13-latkę z kurtki i telefonu. Napastniczki miały także gasić papierosy na policzkach swojej ofiary. Na koniec podpaliły również włosy dziewczyny. Ofierze pomógł dopiero przechodzień, który przerwał brutalny atak po apelu gnębionej dziewczyny. - Dostrzegł niebezpieczeństwo, w jakim znalazła się moja córka i pomógł jej, gdy poprosiła go o pomoc. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni - powiedzieć miała matka ofiary. - To okropne. Kiedy zobaczyłam nagranie, załamałam się. Wszyscy dobrze się bawili, dręcząc moją córkę. To sadyści – powiedziała Veronika W. w rozmowie z telewizją RTL.

13-latka trafiła na obserwację do szpitala. Policja po ujawnieniu nagrania natychmiast wszczęła w sprawie śledztwo. Funkcjonariuszom udało się ustalić tożsamość sześciu napastniczek. Mają one od 12 do 17 lat.

