i Autor: AP

On znów to zrobił!

Indory u prezydenta USA! Joe Biden ułaskawił ptactwo, była gafa

Zofia Dąbrowska | PAP 7:40 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Tradycji stało się zadość. Prezydent USA jak co roku przed Świętem Dziękczynienia uroczyście ułaskawił dwa indyki, tym samym ratując je przed pożarciem przez rodaków. W poprzednich latach to zdawałoby się proste jak drut zadanie było okazją do popełniania przez Joego Bidena gaf. Tym razem również ta tradycja nie została zapomniana...