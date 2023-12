Inwazja złotych rybek gigantów! Potężne stwory atakują USA

Złote rybki nadnaturalnych rozmiarów opanowują Amerykę. „Szczerze mówiąc, byłem w szoku. Prawie spadłem z kajaka”

Inwazja zmutowanych złotych rybek! O sprawie rozpisują się amerykańskie media, w tym New York Times czy Today. O co chodzi? Szokujące opowieści wędkarzy docierają do amerykańskich mediów. W słodkowodnych amerykańskich jeziorach żyje coraz więcej złotych rybek - niby tych samych, które trzymamy w akwariach, a jednak zupełnie innych, bo wręcz gigantycznych. „Szczerze mówiąc, byłem w szoku. Prawie spadłem z kajaka” – powiedział w rozmowie z Today Mike Loughran, wędkarz z Buffalo, gdy po raz pierwszy zobaczył olbrzymią złotą rybkę. „To po prostu szaleństwo zobaczyć coś, co jako dzieciak widziałeś jako małą rybkę w torbie na jarmarki, a teraz to ma 40 centymetrów" - dodaje. Naukowe czasopismo Journal of Great Lakes Research bije na alarm - rybek jest coraz więcej i negatywnie wpływają na jakość wody oraz cały ekosystem.

Inwazja dopiero się zaczyna! „W Wielkich Jeziorach żyją dosłownie miliony złotych rybek, jeśli nie dziesiątki milionów”

„Złota rybka może przemieszczać się na większe odległości, niż się spodziewaliśmy, co może skutkować inwazją na nowe obszary” – piszą ichtiolodzy cytowani w Journal of Great Lakes Research. „W Wielkich Jeziorach żyją dosłownie miliony złotych rybek, jeśli nie dziesiątki milionów” – ujawnił z kolei dziennikowi New York Times dr Nicholas Mandrak, profesor nauk biologicznych na Uniwersytecie w Toronto Scarborough.Gdzie można spotkać giganty? Today pisze o jeziorach Erie i akwenie w Burnsville w stanie Minnesota. Jak to wszystko się zaczęło? „To po prostu zwierzęta domowe, które zostały wypuszczone do lokalnych jezior i rzek i które rosną, dopóki mają pożywienie” – mówi dr Prosanta Chakrabarty, profesor na Wydziale Nauk Biologicznych na Uniwersytecie Stanowym w Luizjanie w rozmowie z Today. Jak tak dalej pójdzie, na wigilijnym stole zamiast karpia będziemy mieć złote rybki!

BURNSVILLE: Confirmed that it isn’t a good idea to put pet goldfish in a lake or pond in MN. Photo from the cities fb page from a recent fish survey they did. pic.twitter.com/20fcD8h4AP— Markie Kelly (@MarcTwinCities) July 9, 2021

Goldfish measuring more than a foot long are becoming a more common sight in freshwater lakes across the country. Careless pet owners are to blame, experts say. https://t.co/G5vJNeKfl0— TODAY (@TODAYshow) December 12, 2023

