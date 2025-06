Iran ostrzeliwuje Izrael, rakiety spadają na bazy USA. Najcięższa noc wojny

Iran wystrzelił rakiety. Izrael odpowiedział z powietrza

Ponad 40 rakiet balistycznych wystrzelonych z Iranu uderzyło w cele w Izraelu. Rannych zostało co najmniej 86 osób, a uszkodzone zostały obiekty cywilne i wojskowe w rejonie Hajfy, Tel Awiwu i Netanji.

Izrael nie czekał. Lotnictwo IDF przeprowadziło serię ataków na cele w głębi Iranu – m.in. na kompleksy wojskowe w Karadżu, Parchinie oraz portową infrastrukturę Bandar Abbas.

„To była masowa operacja neutralizacji zagrożeń rakietowych” – przekazał anonimowy oficer IDF cytowany przez media izraelskie.

Iran atakuje bazę USA w Katarze

Amerykańska baza Al Udeid w Katarze została ostrzelana przez Iran. Według źródeł wojskowych Teheran wystrzelił 19 rakiet, z czego większość została przechwycona. To pierwszy taki atak na infrastrukturę USA od początku konfliktu.

Co ważne – Iran miał wcześniej poinformować władze Kataru o planowanym ataku, by uniknąć ofiar. Eksperci oceniają ten ruch jako polityczne ostrzeżenie dla Waszyngtonu: „nie mieszajcie się głębiej”.

Polacy bezpieczni. Ewakuacja zakończona

Polskie MON potwierdziło, że żaden z polskich żołnierzy nie ucierpiał, a około 300 obywateli RP ewakuowano z regionu. Akcja przebiegła szybko i bez incydentów.

Polska ambasada w Tel Awiwie pracuje w trybie awaryjnym. Wszystkie loty do Izraela i Iranu zostały zawieszone.

Chaos w powietrzu, tankowce zmieniają kurs

Zamknięto przestrzeń powietrzną nad Iranem, Irakiem, Syrią i Izraelem. Samoloty LOT, Qatar Airways i Lufthansa zawrócono. Trzy tankowce zmieniły trasę w obawie przed zamknięciem Cieśniny Ormuz.

Mimo eskalacji ropa naftowa trzyma cenę, ale ekonomiści ostrzegają: „Wystarczy jedna torpeda w Zatoce i paliwo podrożeje na całym świecie”.

Giełdy i kryptowaluty: szok i panika

Dolar rośnie, bitcoin spada. Po serii eksplozji i medialnych doniesieniach o ataku na bazę USA, inwestorzy zaczęli przerzucać się do bezpiecznych aktywów. Złoto i frank szwajcarski znów stają się „bezpieczną przystanią”.

To nie była zwykła noc – to była zapowiedź możliwej wojny totalnej. Iran przeszedł do ofensywy. Izrael reaguje siłą. Amerykanie milczą. Region tli się coraz mocniej – i nikt nie wie, czy jutro przyniesie ciszę czy kolejny wybuch.

Poniżej galeria zdjęć: Ponad 20 ofiar zamachu w kościele pełnym wiernych!

Express Biedrzyckiej - Tomasz Słomka | 2025 06 23 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.