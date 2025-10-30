Jamajka "nierozpoznawalna" po kataklizmie! Ogromne zniszczenia, wideo przeraża

Ogromne zniszczenia na Karaibach, zwłaszcza na Jamajce z powodu huraganu Melissa. Ludzie mówią o "nierozpoznawalnych" miejscach
„Są części mojego miasta, których nie mogę rozpoznać. Są drogi, które już nie są drogami… Tak wiele osób straciło domy, tak wiele osób straciło pojazdy, zwierzęta, firmy zostały zniszczone, dachy po prostu odpadły”. Tak Yushaine Morgan, mieszkaniec Santa Cruz mówi dziennikowi "Jamaica Observer" o tym, co huragan Melissa zrobił z Jamajką. „Wiele osób mówiło, że nie może skontaktować się ze swoimi rodzinami w zachodniej Jamajce. To z powodu uszkodzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Wiemy, że to zachodnia Jamajka najbardziej odczuwa skutki huraganu. Będziemy musieli to potwierdzać informacje w nadchodzących dniach” – dodała Dana Morris Dixon, minister informacji Jamajki. Wyspa doświadczyła „ogromnych zniszczeń, licznych powodzi” - powiedziała.
Melissa siała zniszczenia także na Kubie i Haiti. Powodzie i co najmniej 25 ofiar
Słowa nie są w stanie oddać rozmiarów kataklizmu. Filmy, które trafiły do mediów społecznościowych mogą naprawdę przerazić. Widać ma nich dachy zrywane w ciągu sekund, gałęzie walące się na auta, grube drzewa łamane wiatrem. O dziwo, pośrodku huraganu niemało osób zdecydowało się jeździć samochodami po ulicach, po których fruwały części dachów i gałęzie. Jak widać na nagraniach, nie dla wszystkich skończyło się to szczęśliwie. Z kolei na zdjęciach i filmach pokazujących sytuację już po przejściu Melissy widzimy zalane miasta, martwe zwierzęta leżące na drogach, nagrania z dronów i porównania wyglądu miast przed huraganem i po nim ujawniają, że całe miejscowości zostały zamienione w częściowo zatopione gruzowiska. Tymczasem na Haiti i Kubie huragan także siał zniszczenie powodując przede wszystkim powodzie. Na Haiti potwierdzono śmierć 25 osób. Na Jamajce oficjalnie liczba ofiar śmiertelnych wynosi 8, ale bez wątpienia może to być wierzchołek góry lodowej.