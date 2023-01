Jeff Beck nie żyje! Kim był legendarny gitarzysta? GALERIA i WIDEO

Jeff Beck nie żyje. Był jedną z największych gwiazd rocka wszech czasów. Jaka była przyczyna jego śmierci?

"W imieniu rodziny z głębokim smutkiem dzielimy się wiadomością o odejściu Jeffa Becka. Po nagłym zachorowaniu na bakteryjne zapalenie opon mózgowych, wczoraj spokojnie odszedł. Jego bliscy proszą o uszanowanie ich prywatności podczas przeżywania tej ogromnej straty". Taki komunikat niespodziewanie pojawił się na społecznościowych profilach Jeffa Becka (+78 l.). Jedna z największych gwiazd rocka wszech czasów odeszła 10 stycznia 2023 roku po krótkiej chorobie. Kim był Jeff Beck? To wirtuoz gitary, którego szczyt sławy przypadł na koniec lat sześćdziesiątych, czas dzieci-kwiatów i rozkwitu muzyki rozrywkowej. Zyskał największą popularność, zastępując Erica Claptona w zespole The Yardbirds w 1965 roku. Grał w tym zespole zaledwie 20 miesięcy, ale to za jego czasów The Yardbirds nagrali swoje największe przeboje. Potem zaczął karierę solową, wydając prekursorskie płyty Truth i Beck-Ola. Grał u boku takich sław, jak Eric Clapton, Rod Stewart, Mick Jagger czy Roger Waters. Zdobył osiem nagród Grammy.

Gwiazdy rocka żegnają Jeffa Becka. Mick Jagger i Rod Stewart wspominają wspólne koncerty

"Mam złamane serce, on był w tak dobrej formie. Grał świetne. Jestem zaszokowany i wściekły. To nie ma sensu" - napisał w sieci Dave Davies z The Kinks. "Był jednym z nielicznych gitarzystów, którzy podczas grania na żywo naprawdę słuchali, jak śpiewam i reagował na to" - dodaje Rod Stewart. "Wraz ze śmiercią Jeffa Becka straciliśmy cudownego człowieka i jednego z najlepszych gitarzystów na świecie. Będziemy bardzo za nim tęsknić" - napisał Mick Jagger, zamieszczając nagranie z koncertu, jaki zagrał wspólnie z Jeffem Beckiem.

1/2 Jeff Beck was on another planet . He took me and Ronnie Wood to the USA in the late 60s in his band the Jeff Beck Groupand we haven’t looked back since . pic.twitter.com/uS7bbWsHgW— Sir Rod Stewart (@rodstewart) January 11, 2023

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv— Jeff Beck (@jeffbeckmusic) January 11, 2023

With the death of Jeff Beck we have lost a wonderful man and one of the greatest guitar players in the world. We will all miss him so much. pic.twitter.com/u8DYQrLNB7— Mick Jagger (@MickJagger) January 11, 2023

