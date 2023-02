Pasażer samolotu doznał zatrzymania akcji serca. Na pokładzie było 56 kardiochirurgów

Jak informuje RMF24, powołując się na duński "Ekstra Bladet", 56 kardiochirurgów leciało samolotem na trasie Sztokholm-Los Angeles, którego pasażer doznał zatrzymania akcji serca. Wszystko działo się w pobliżu Bieguna Północnego, więc wszystkich czekały jeszcze ok. 4 godziny lotu, by wylądować na najbliższym lotnisku. Poszkodowany może mówić o niesamowitym splocie szczęśliwych okoliczności, bo razem z nim podróżowało 56 lekarzy o specjalności kardiochirurgicznej, którzy lecieli do Stanów Zjednoczonych na kongres. Jak informuje Henrik Nielsen, pilot maszyny, medykom udało się ustabilizować stan zdrowia pacjenta na tyle, że samolot wylądował ostatecznie w Los Angeles, skąd mężczyznę zabrała do szpitala karetka pogotowia.

