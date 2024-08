Jeśli Europa chce zatrzymać możliwy atak Rosji, musi zrobić jedną rzecz! Generał ujawnia

Biurokracja europejska działa na korzyść Putina! Francuski generał ujawnia absurdy, przez które transport wojsk przez kontynent jest mocno utrudniony

Czy Władimir Putin może zaatakować kraje zachodnie? Nawet, jeśli jednak tego nie planuje, trzeba przygotować się nawet na najczarniejszy scenariusz. A obecnie nie jesteśmy wcale gotowi - alarmuje w wywiadzie dla Politico francuski generał Bertrand Toujouse. Rosja teoretycznie może zaatakować kolejne kraje w Europie, a jeśli chcemy zatrzymać Putina, według tego wojskowego musimy natychmiast poprawić mobilność armii. Podobno obecnie transport wojsk przez kilka państw jest niezwykle utrudniony z powodu biurokracji dochodzącej do kompletnego absurdu. W warunkach wojennych mogłoby to sparaliżować całą obronę. Jak twierdzi gen. Toujuuse, w okresie zimnej wojny mobilność wojsk była lepsza, niż teraz, obecnie celnik potrafi zatrzymać czołg na granicy, powołując się na przepisy. W dodatku infrastruktura drogowa, na przykład tunele i mosty, jest zupełnie nie przystosowana do przemieszczania wojska przez kontynent. Kuleje też transport kolejowy, od wielu lat podobno niewykorzystywany przynajmniej we Francji do celów wojskowych.

"Na Ukrainie trwa wojna. A celnicy wyjaśniali nam, że nie mamy odpowiedniego tonażu i nasze czołgi nie mogą przejechać przez Niemcy"

Jak ujawnia generał, niewygodną prawdę o mobilności armii odkryto w 2022 roku, kiedy po wybuchu wojny na Ukrainie Francja wysłała swój batalion do Rumunii. „Odkryliśmy wtedy skalę biurokracji. Na Ukrainie trwa wojna. A celnicy wyjaśniali nam, że nie mamy odpowiedniego tonażu i nasze czołgi nie mogą przejechać przez Niemcy (...) To po prostu niewiarygodne” – wspominał Toujouse. Jego wezwania nie są nowe. Już w maju tego roku ministrowie spraw zagranicznych państw UE wezwali stolice do wdrożenia planu dotyczącego mobilności wojskowej. Francja w czerwcu ogłosiła, że przystąpi do podpisanego już przez Polskę, Niemcy i Holandię porozumienia o utworzeniu wojskowego korytarza tranzytowego. Podobny list intencyjny podpisały w lipcu Grecja, Bułgaria i Rumunia.

French general wants to slash ‘unbelievable’ red tape to move troops faster across Europe: EU needs to up its game on military mobility, but it's no easy task, General Bertrand Toujouse tells POLITICO. https://t.co/2z6Cb1c3BY pic.twitter.com/ar8kr1M7Gh— JPNWMN (@JPNWMN) August 5, 2024

