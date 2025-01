Jessica Alba jest już wolna! Gwiazda się rozwodzi po 15 latach

Jessica Alba i Cash Warren rozwodzą się po szesnastu latach małżeństwa. Mają jedną córkę i 150 milionów dolarów

Jessica Alba jest już wolna! A może zdążyła znaleźć sobie nowego mężczyznę? Teraz wszystko wiadomo! Po Hollywood niosą się plotki na temat kolejnego sensacyjnego rozwodu. Jeszcze nie opadł kurz po rozstaniu Jennifer Lopez i Bena Afflecka, którzy właśnie zawarli ugodę w kwestii rozwodu i podziału majątku mimo braku intercyzy, a już portal TMZ, zazwyczaj najlepiej i w pierwszej kolejności poinformowany, donosi o końcu małżeństwa 43-letniej gwiazdy "Sin City" i producenta filmowego Casha Warrena (46 l.). Para według wspomnianego źródła jest obecnie w separacji i zmierza prosto do rozwodu po szesnastu latach małżeństwa. Mają jedną córkę, 17-letnią obecnie Honor. Ich łączny majątek szacowany jest na 150 milionów dolarów, przy czym 100 milionów to fortuna Jessiki Alby, a 50 jej męża.

Aktorka była już widziana z innym mężczyzną. Ale Derek Blasberg to zadeklarowany gej

Co spowodowało rozpad związku gwiazdorskiej pary? Powody końca tej miłości są na razie nieznane. Wiadomo tylko, że już wcześniej były sygnały, które mogły wskazywać na kłopoty w relacjach Jessiki Alby i Casha Warrena. Gwiazda była wcześniej widywana bez obrączki, co podsyciło plotki na temat jej związku. A przed Złotymi Globami widziano ją z innym mężczyzną! W dodatku trzymali się za ręce. Czy to nowy ukochany? Pozory mogą mylić...Bo znany z branży modowej pisarz i bywalec salonów Derek Blasberg, z którym bawiła się na imprezie gwiazda "Sin City", to... zadeklarowany gej. Wygląda więc na to, ze Jessica Alba jest wolna.

Sonda Czy wśród twoich znajomych ktoś się rozwiódł? Znam wiele takich osób Znam, ale to jedna-dwie osoby Nie

Jessica Alba & Cash Warren have split and are heading towards divorce after 16 years of marriage, TMZ reports. pic.twitter.com/7jnuOEcOs4— Pop Crave (@PopCrave) January 8, 2025

QUIZ. Ostatni w 2024 roku poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zakończ go minimum 7/10 Pytanie 1 z 10 J.D. Vance, który już w styczniu zostanie wiceprezydentem USA, zasłynął wcześniej "Elegią dla bidoków". Był/a to... książka film dokumentalny obraz Następne pytanie