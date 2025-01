To już koniec! Te wieści o Jennifer Lopez łamią serce. Podano datę

Prawnicy Jennifer Lopez i Ben Affleck osiągnęli porozumienie. Koniec batalii o miliardy, wszystko skończy się 20 lutego

"Był to najlepszy możliwy ślub, jaki mogliśmy sobie wyobrazić. Taki, o jakim marzyliśmy dawno temu i który stał się rzeczywistością. Kiedy miłość jest prawdziwa, jedyną rzeczą, która ma znaczenie w małżeństwie, jesteśmy my i obietnica, którą składamy, aby kochać, troszczyć się, rozumieć, być cierpliwym, kochającym i dobrym dla siebie nawzajem. Mieliśmy to. I wiele więcej. Najlepsza noc w naszym życiu". Tak Jennifer Lopez w uniesieniu mówiła o ślubie, który wzięła z Benem Affleckiem w Las Vegas 16 lipca 2022 roku, 18 lat po zerwaniu pierwszych zaręczyn w 2004 roku. 20 sierpnia wzięli jeszcze drugi, o wiele bardziej wystawny. Miłość była tak wielka, że nie pomyśleli o intercyzie, choć wartość ich wspólnego majątku szacowano na 550 milionów dolarów. A po paru miesiącach... rozstali się. Jako datę separacji Lopez podała 26 kwietnia 2024 roku, dokumenty złożyła dokładnie w drugą rocznicę ślubu. Jak donosi amerykański portal TMZ, prawnicy gwiazdy osiągnęli wreszcie porozumienie w sprawie warunków rozwodu ze swoim niemal już byłym mężem Benem Affleckiem. Szczegóły są nieznane poza tym, że piosenkarka znów zmienia nazwisko i nie będzie już nazywała się Affleck, tylko Jennifer Lynn Lopez, jak również tym, iż Affleck zachowa swoją firmę producencką Artists Equity, którą założył z Mattem Damonem. Wszystko jest uzgodnione, a 20 lutego J.Lo i Affleck formalnie będą wolni.

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Ślub, historia miłości, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas, 20 sierpnia bardziej uroczysty w Riceboro w stanie Georgia. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W 2021 roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem.

