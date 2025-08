Justin Timberlake jest poważnie chory! Gwiazdor ujawnia nazwę choroby

Justin Timberlake choruje na boreliozę. Sławny piosenkarz wydał oświadczenie

Kto by pomyślał, że Justin Timberlake zmaga się z poważną chorobą, jaką jest borelioza? Piosenkarz postanowił zamieścić w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym wyznaje prawdę o swoim stanie zdrowia. „Od jakiegoś czasu zmagam się z problemami zdrowotnymi. Zdiagnozowano u mnie boreliozę – nie mówię tego, byście mi współczuli, ale by pokazać, z czym mierzę się za kulisami. Byłem w szoku, kiedy się dowiedziałem. Ale przynajmniej zacząłem rozumieć, dlaczego czasem stojąc na scenie, czuję się tak źle fizycznie i psychicznie” - napisał Justin Timberlake. Jak dodaje, czuł się często skrajnie zmęczony, odczuwał silne bóle.

"Radość, jaką daje mi występowanie, znaczy więcej niż chwilowy stres fizyczny. I cieszę się, że tak postąpiłem"

Piosenkarz postanowił powiedzieć o swojej diagnozie po tym, jak skrytykowano jego występy podczas trasy koncertowej „Forget Tomorrow”, promującą album "Everything I Thought It Was". Część fanów w mediach społecznościowych zauważała, że Justin Timberlake koncertuje bez zaangażowania i energii. Teraz gwiazdor ujawnia, że chociaż zastanawiał się, czy nie odwołać trasy, ostatecznie zdecydował się podjąć to wyzwanie. „Zdecydowałem się nie rezygnować. Radość, jaką daje mi występowanie, znaczy więcej niż chwilowy stres fizyczny. I cieszę się, że tak postąpiłem” - napisał Tiimberlake.

Jakie są objawy boreliozy? Jak dochodzi do zakażenia?

Boreliozą można się zarazić poprzez ukąszenie przez zainfekowanego kleszcza – głównie z gatunku Ixodes ricinus w Europie i Ixodes scapularis w Ameryce Północnej. Zarażenie się tą choroby od innej osoby jest niemożliwe. Początkowo, kilka dni lub tygodni po ukąszeniu pojawiają się objawy takie jak rumień wędrujący, często z przejaśnieniem pośrodku, objawy grypopodobne, powiększenie węzłów chłonnych. Potem mogą pojawić się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, porażenie nerwów, zapalenie stawów, zaburzenia rytmu serca, przewlekłe bóle stawów i mięśni.

Justin Timberlake reveals he has been diagnosed with Lyme disease. pic.twitter.com/cEDpfmc7T6— Pop Base (@PopBase) July 31, 2025

