Karol Nawrocki z wizytą w USA. Spotkanie z Trumpem i rozmowy o bezpieczeństwie

Prezydent Polski Karol Nawrocki przybył do Stanów Zjednoczonych, gdzie odbędzie serię spotkań z amerykańskimi politykami oraz przedstawicielami Polonii. Najważniejszym punktem wizyty będzie rozmowa z prezydentem Donaldem Trumpem, podczas której mają zostać poruszone kwestie bezpieczeństwa, współpracy dwustronnej oraz relacji gospodarczych i energetycznych.

W niedzielę prezydent Nawrocki rozpocznie oficjalny program wizyty od spotkań z Polakami mieszkającymi w stanie Maryland. Weźmie również udział we mszy świętej. Jeszcze tego samego dnia w Waszyngtonie zaplanowano jego rozmowę z Donaldem Trumpem.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował wcześniej, że obaj przywódcy będą rozmawiać bezpośrednio o najważniejszych sprawach z punktu widzenia polskich interesów. Wśród tematów znajdą się m.in. bezpieczeństwo Polski, rozwój relacji polsko-amerykańskich oraz współpraca w obszarze energetyki i gospodarki.

Jednym z kluczowych zagadnień będzie obecność amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski. Polska strona zamierza poruszyć również kwestię utrzymania i dalszego wzmacniania stałej obecności wojsk USA, która pozostaje jednym z najważniejszych elementów współpracy obronnej obu państw.

Nawrocki weźmie udział w gali UFC

Wieczorem prezydent Nawrocki weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250 organizowanej w Białym Domu. Wydarzenie zostało przygotowane z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i odbędzie się w dniu urodzin Donalda Trumpa.

W wydarzeniu udział weźmie również Jan Błachowicz, polski utytułowany zawodnik mieszanych sztuk walki.

Kiedy w podstawówce uczyłem się o Kościuszce i Pułaskim, w najśmielszych marzeniach nie przypuszczałem, że będę częścią obchodów 250-lecia niepodległości USA. Gala UFC w Białym Domu to wydarzenie bez precedensu. Cieszę się, że mogę ciągle pisać historię organizacji - najpierw jako jej mistrz, dzisiaj jako widz oraz czynny zawodnik - napisał w mediach społecznościowych.

Kolejne dni wizyty obejmą następne spotkania polityczne i rozmowy z Polonią. W poniedziałek Karol Nawrocki uda się na Kapitol, gdzie spotka się z liderem większości w Senacie Johnem Thunem. Następnie odwiedzi Florydę, gdzie we wtorek w Centrum Jana Pawła II w Clearwater spotka się z przedstawicielami tamtejszej społeczności polonijnej.

Wizyta w Stanach Zjednoczonych jest jednym z pierwszych ważnych zagranicznych wyjazdów Karola Nawrockiego jako prezydenta. Jej głównym celem jest podtrzymanie bliskich relacji ze strategicznym sojusznikiem Polski oraz omówienie kluczowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem i współpracą między oboma krajami.