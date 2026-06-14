Karol Nawrocki z wizytą w USA. Spotka się z Donaldem Trumpem i Polonią

Martyna Urban
Martyna Urban
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-06-14 7:20

Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w USA. W jej trakcie odbędzie rozmowę z Donaldem Trumpem, spotka się z Polonią i politykami na Kapitolu, a także weźmie udział w gali UFC organizowanej z okazji 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych.

Nawrocki i Błachowicz
Autor: Jan Błachowicz/ Facebook

Karol Nawrocki z wizytą w USA. Spotkanie z Trumpem i rozmowy o bezpieczeństwie

Prezydent Polski Karol Nawrocki przybył do Stanów Zjednoczonych, gdzie odbędzie serię spotkań z amerykańskimi politykami oraz przedstawicielami Polonii. Najważniejszym punktem wizyty będzie rozmowa z prezydentem Donaldem Trumpem, podczas której mają zostać poruszone kwestie bezpieczeństwa, współpracy dwustronnej oraz relacji gospodarczych i energetycznych.

W niedzielę prezydent Nawrocki rozpocznie oficjalny program wizyty od spotkań z Polakami mieszkającymi w stanie Maryland. Weźmie również udział we mszy świętej. Jeszcze tego samego dnia w Waszyngtonie zaplanowano jego rozmowę z Donaldem Trumpem.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował wcześniej, że obaj przywódcy będą rozmawiać bezpośrednio o najważniejszych sprawach z punktu widzenia polskich interesów. Wśród tematów znajdą się m.in. bezpieczeństwo Polski, rozwój relacji polsko-amerykańskich oraz współpraca w obszarze energetyki i gospodarki.

Jednym z kluczowych zagadnień będzie obecność amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski. Polska strona zamierza poruszyć również kwestię utrzymania i dalszego wzmacniania stałej obecności wojsk USA, która pozostaje jednym z najważniejszych elementów współpracy obronnej obu państw. 

Polecany artykuł:

Nawrocki z gigantycznym prezentem dla Trumpa. Tablica waży ponad 100 kg

Nawrocki weźmie udział w gali UFC

Wieczorem prezydent Nawrocki weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250 organizowanej w Białym Domu. Wydarzenie zostało przygotowane z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i odbędzie się w dniu urodzin Donalda Trumpa.

W wydarzeniu udział weźmie również Jan Błachowicz, polski utytułowany zawodnik mieszanych sztuk walki.

Kiedy w podstawówce uczyłem się o Kościuszce i Pułaskim, w najśmielszych marzeniach nie przypuszczałem, że będę częścią obchodów 250-lecia niepodległości USA. Gala UFC w Białym Domu to wydarzenie bez precedensu. Cieszę się, że mogę ciągle pisać historię organizacji - najpierw jako jej mistrz, dzisiaj jako widz oraz czynny zawodnik - napisał w mediach społecznościowych.

Kolejne dni wizyty obejmą następne spotkania polityczne i rozmowy z Polonią. W poniedziałek Karol Nawrocki uda się na Kapitol, gdzie spotka się z liderem większości w Senacie Johnem Thunem. Następnie odwiedzi Florydę, gdzie we wtorek w Centrum Jana Pawła II w Clearwater spotka się z przedstawicielami tamtejszej społeczności polonijnej.

Wizyta w Stanach Zjednoczonych jest jednym z pierwszych ważnych zagranicznych wyjazdów Karola Nawrockiego jako prezydenta. Jej głównym celem jest podtrzymanie bliskich relacji ze strategicznym sojusznikiem Polski oraz omówienie kluczowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem i współpracą między oboma krajami.

Quiz. Donald Trump: fakty i fake newsy. Sprawdź, czy prezydent USA da się lubić
Pytanie 1 z 10
Zanim został prezydentem, Donald Trump nigdy nie pełnił żadnej funkcji publicznej.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
USA