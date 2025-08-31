Katastrofa lotnicza na oceanie! Samolot koziołkował w wodzie, potem stał się cud

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-08-31 9:52

Szokujące wideo pokazujące katastrofę lotniczą pojawiło się w mediach społecznościowych! Na nagraniu widać, jak samolot próbuje lądować awaryjnie na oceanie, ale koziołkuje w wodzie. Po chwili do maszyny docierają ratownicy wodni na motorówce i wyciągają pilota z zatopionej kabiny. Mężczyźnie cudem nic poważnego się nie stało, choć kiedy patrzy się na ten mrożący krew w żyłach film, naprawdę trudno w to uwierzyć.

Katastrofa lotnicza na oceanie!

i

Autor: Shutterstock, X.com/ Archiwum prywatne

Katastrofa samolotu w rejonie Oak Island w USA. Maszyna koziołkowała w oceanie, pilot uratowany

Niezwykłe wideo pokazujące katastrofę lotniczą pojawiło się w sieci! Dramatyczne wydarzenia rozegrały się na początku sierpnia u wybrzeży Stanów Zjednoczonych, w Karolinie Północnej. Pilot Mark Finkelstein wystartował swoim samolotem z lotniska Cape Fear Regional Jetport. W pobliżu molo w Oak Island nagle doszło do awarii silnika - jedynego, w który samolot był wyposażony. Jak podała straż pożarna Oak Island (OIFD) cytowana przez "New York Post", pilot początkowo rozważał powrót na lotnisko, ale szybko doszedł do wniosku, że nie zdąży. Lądowanie awaryjne na plaży nie wchodziło w grę - wszędzie było pełno ludzi. Mark Finkelstein podjął decyzję o lądowaniu na powierzchni oceanu. Zaczął zniżać się nad wodą na oczach przerażonych plażowiczów.

„Miałem ogromne szczęście, że nie ucierpiałem przy uderzeniu i że ratownicy dotarli do mnie tak szybko”

Na filmie nakręconym telefonem przez świadka zdarzenia widzimy, jak samolot próbuje wodować, ale koziołkuje i wywraca się, obserwowany przez wystraszonych turystów. Sytuacja wyglądała naprawdę groźnie. Wydawało się, że pilot ma małe szanse na przeżycie takiego wypadku. Na szczęście w kolejnych scenach filmu, kręconego najwyraźniej z drona, widzimy zakończoną sukcesem akcję ratowniczą. Ratownicy podpłynęli do tonącej maszyny motorówką i wyciągnęli pilota z zanurzonej w wodzie kabiny. Potem przetransportowali go do brzegu.

Mężczyzna trafił do szpitala. Okazało się, że ostatecznie pilot odniósł zaskakująco małe obrażenia – lekarze stwierdzili u niego tylko niewielkie skaleczenie nogi.„Miałem ogromne szczęście, że nie ucierpiałem przy uderzeniu i że ratownicy dotarli do mnie tak szybko” – powiedział Finkelstein w rozmowie z lokalnymi mediami. Na razie nie wiadomo, co dokładnie spowodowało awarię silnika. Sprawą zajmuje się Federalna Administracja Lotnictwa (FAA).

KATASTROFA LOTNICZA
SAMOLOT
KATASTROFA SAMOLOTU