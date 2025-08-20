Boeing z 273 pasażerami płonął w powietrzu! "Żegnali się z bliskimi"

Samolot z Grecji do Niemiec płonął w powietrzu, słyszano eksplozje! Na pokładzie 273 pasażerów

Było o krok od wielkiej katastrofy lotniczej w Europie, a na pokładzie Boeinga pełnego ludzi rozgrywały się straszne sceny! Dramat rozegrał się w ostatnią sobotę, 16 sierpnia około godziny 20, napisał o nim m.in. niemiecki "Bild" z racji tego, że maszyna leciała z Korfu w Grecji do Düsseldorfu w Niemczech. W pewnym momencie, nad Włochami, 273 pasażerów Boeinga 757 linii linii lotniczych Condor Airlines usłyszało głośne wybuchy, zgasło światło. Potem przerażeni ludzie zauważyli, że z prawego silnika buchają płomienie. „Nagle na kilka sekund zabrakło zasilania i zdaliśmy sobie sprawę, że nie możemy się już wznosić” – powiedział jeden z pasażerów Bildowi. „To było niewiarygodnie okropne przeżycie. Już wysłałem pożegnalne SMS-y, bo pomyślałem: 'To już koniec'” – dodała inna osoba.

Samolot awaryjnie lądował na lotnisku Brindisi w południowych Włoszech

Maszyna była wtedy na wysokości 10 kilometrów. Pilot zachował zimną krew i zaczął starania o lądowanie awaryjne we Włoszech. Tymczasem na ziemi ludzie zaczęli zwracać uwagę na samolot płonący w powietrzu, kręcić telefonami filmy i wrzucać je do internetu. Mieszkańcy bali się, czy maszyna nie spadnie na ich domy. Ostatecznie wszystko dobrze się skończyło. Samolot awaryjnie lądował na lotnisku Brindisi w południowych Włoszech o godzinie 20:15 czasu lokalnego, było to 40 minut po starcie. Nikomu nic się nie stało, następnego ranka pasażerów zabrał do Niemiec inny samolot, ale takich przeżyć na pewno nigdy nie zapomną. Jak pisze "New York Post", przyczyną awarii Boeinga 757 była reakcja chemiczna, która zaszła w komorze spalania. „Powodem był odczyt parametrów poza normalnym zakresem, spowodowany zakłóceniem dopływu powietrza do silnika” – głosi oświadczenie Condor Airlines.

