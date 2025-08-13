Wielkie pożary w Grecji! Zakintos płonie, przerażające filmy w sieci

Ewakuacje na Zakintos w Grecji z powodu pożarów. Wielu Polaków na miejscu
Wracają pożary w Grecji! Wcześniej płomienie trawiły Kretę, teraz żywioł atakuje zwłaszcza na Zakintos, miejscu, gdzie często wyjeżdżają na urlop Polacy. Nasi rodacy udostępniają w internecie filmy pokazujące płomienie blisko kurortów i dopytują się nawzajem o to, jak rozwija się sytuacja. "Są jakieś wiadomości, kiedy uda się to ugasić?" - pyta jeden z turystów pod filmem udostępnionym przez jedną z Polek. Nikt nie odpisuje, bo na razie nie sposób odpowiedzieć na to pytanie. „Wiatr jest silny, a pożar wymknął się spod kontroli" - nie krył burmistrz Zakintos, Yiorgos Stasinopoulos w rozmowie z publicznym nadawcą ERT. Greckie władze decydują się na ewakuacje kolejnych miejscowości i hoteli na Zakintos.
Nie tylko Grecja. Groźne pożary również Hiszpanii, Portugalii, Albanii, Czarnogórze
W zachodniej części Grecji, w rejonie Wonitsy, do walki z ogniem skierowano 85 strażaków oraz 10 samolotów gaśniczych. Płomienie dotarły do zabudowań na obrzeżach miasta, a służby starają się powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się ognia. Warunki pogodowe - upały i silny wiatr - utrudniają gaszenie pożarów również w innych częściach południowej Europy. W Hiszpanii, Portugalii, Albanii, Czarnogórze służby walczą z wieloma ogniskami pożarów, a temperatura w regionie sięga 40 stopni Celsjusza i ma utrzymać się co najmniej do końca tygodnia. Niedawno udało się też ugasić ogień na południu Francji. Pożar w departamencie Aude został uznany przez „Le Figaro” za drugi największy w całej historii kraju.