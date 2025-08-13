Wielkie pożary w Grecji! Zakintos płonie, przerażające filmy w sieci

Ewakuacje na Zakintos w Grecji z powodu pożarów. Wielu Polaków na miejscu

Wracają pożary w Grecji! Wcześniej płomienie trawiły Kretę, teraz żywioł atakuje zwłaszcza na Zakintos, miejscu, gdzie często wyjeżdżają na urlop Polacy. Nasi rodacy udostępniają w internecie filmy pokazujące płomienie blisko kurortów i dopytują się nawzajem o to, jak rozwija się sytuacja. "Są jakieś wiadomości, kiedy uda się to ugasić?" - pyta jeden z turystów pod filmem udostępnionym przez jedną z Polek. Nikt nie odpisuje, bo na razie nie sposób odpowiedzieć na to pytanie. „Wiatr jest silny, a pożar wymknął się spod kontroli" - nie krył burmistrz Zakintos, Yiorgos Stasinopoulos w rozmowie z publicznym nadawcą ERT. Greckie władze decydują się na ewakuacje kolejnych miejscowości i hoteli na Zakintos.

Nie tylko Grecja. Groźne pożary również Hiszpanii, Portugalii, Albanii, Czarnogórze

W zachodniej części Grecji, w rejonie Wonitsy, do walki z ogniem skierowano 85 strażaków oraz 10 samolotów gaśniczych. Płomienie dotarły do zabudowań na obrzeżach miasta, a służby starają się powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się ognia. Warunki pogodowe - upały i silny wiatr - utrudniają gaszenie pożarów również w innych częściach południowej Europy. W Hiszpanii, Portugalii, Albanii, Czarnogórze służby walczą z wieloma ogniskami pożarów, a temperatura w regionie sięga 40 stopni Celsjusza i ma utrzymać się co najmniej do końca tygodnia. Niedawno udało się też ugasić ogień na południu Francji. Pożar w departamencie Aude został uznany przez „Le Figaro” za drugi największy w całej historii kraju.

All the pictures of the fire in #Zakynthos can be seen here : https://t.co/t5JlUQA8gr pic.twitter.com/qQxA4Kw413— Wildfires Europe (@BosbrandenEU) August 12, 2025

View from a cruise ship of the massive forest fire in Zakynthos, Greece!! pic.twitter.com/Q2fhbmf6J7— Peace Uchechukwu (@prisca_sweet) August 13, 2025

