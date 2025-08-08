Zatrważające doniesienia o pożarze we Francji. "Drugi w historii"

"Le Figaro": Pożar w departamencie Aude na południu Francji został uznany za drugi największy w całej historii tego kraju

Pożar w departamencie Aude na południu Francji został uznany przez „Le Figaro” za drugi największy w historii kraju! Żywioł strawił już 17 tysięcy hektarów, z czego około 13 tysięcy jest doszczętnie spalonych. To obszar o wiele większy niż Paryż z przyległościami. Jak poinformował prefekt Christian Pouget, w czwartek wieczorem żywioł udało się opanować, choć płomienie wciąż są obecne i strażacy kontynuują walkę o ich całkowite ugaszenie. Cytowany przez francuskich dziennikarzy ekspert ds. pożarów lasów Ilian Moundib podkreśla, że większy od tego był jedynie pożar z 1949 roku na Wrzosowiskach Gaskońskich. Tamta tragedia zapisała się w historii jako bezprecedensowa pod względem zasięgu i liczby ofiar. Obecny pożar w Aude, choć nie tak śmiercionośny, jest drugim największym pod względem obszaru, jaki ogarnął.

ZOBACZ TEŻ: Koszmarne zniszczenia po pożarze w Ząbkach. "Szybko do mieszkań nie wrócą" [GALERIA ZDJĘĆ]

Tylko jedna ofiara, kilkunastu rannych. Dwa tysiące ludzi bez dachu nad głową, zniszczone winnice

Tymczasem zaczęło się liczenie strat. Około 2 tysiące mieszkańców wciąż nie może wrócić do swoich domów. Dla poszkodowanych przygotowano specjalne ośrodki w pobliskich gminach. Ogień zniszczył lub uszkodził 36 domów, spalił 54 samochody oraz zdewastował od 800 do 900 hektarów winnic – jednego z głównych źródeł utrzymania regionu. Wśród spopielonych terenów znajdują się także wzgórza Corbières, znane z upraw winorośli i walorów turystycznych. Mimo ogromnej skali zniszczeń, liczba ofiar jest stosunkowo niewielka. Zginęła jedna osoba – 65-letnia kobieta, która odmówiła ewakuacji. Rannych zostało 18 osób, w tym 16 strażaków. Od wtorku w akcji gaśniczej uczestniczyło około 2 tys. strażaków wspieranych przez samoloty i śmigłowce pożarnicze. Zrzuty wody z powietrza były kluczowe w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się ognia. Żandarmi ustalili, że pożar rozpoczął się przy drodze w gminie Ribaute, lecz przyczyna wciąż pozostaje nieznana.

🔥Avant/après spectaculaire du méga-#feu dans l’Aude : 17.000 hectares touchés, soit 3.5 fois la surface de Lyon. C’est le plus grand incendie de forêt en🇫🇷depuis ces 80 dernières années. pic.twitter.com/GHPJtl8fPz— Guillaume Jauseau (@GJauseau) August 7, 2025