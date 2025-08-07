Ogromny pożar we Francji! Spłonął obszar większy niż Paryż

Zofia Dąbrowska
2025-08-07 7:14

Pożar stulecia we Francji! Żywioł, który szaleje w regionie Aude na południu kraju, już teraz zapisał się w historii jako największy we Francji od 1949 roku. Płomienie strawiły ponad 15 000 hektarów, zniszczyły dziesiątki domów, a jedna osoba straciła życie. Rozmiar tragedii najlepiej obrazuje fakt, że płonął obszar większy niż Paryż, który ma nieco ponad 10 000 hektarów.

Ogromny pożar w Aude na południu Francji. Spłonął już obszar o 40 proc. większy niż Paryż

„To katastrofa bez precedensu” – tak powiedział cytowany przez Reutersa premier Francji François Bayrou podczas wizyty w zniszczonej przez pożar stulecia miejscowości Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, położonej zaledwie 30 km od Perpignan. Miejscowość ta stała się symbolem tragedii – to właśnie tutaj zginęła jedna osoba, a pożar zmusił mieszkańców i turystów do panicznej ucieczki. Żywioł, który szaleje w regionie Aude na południu kraju, już teraz zapisał się w historii jako największy we Francji od 1949 roku. Płomienie strawiły ponad 15 000 hektarów, zniszczyły dziesiątki domów, a jedna osoba straciła życie. Rozmiar tragedii najlepiej obrazuje fakt, że płonął obszar większy niż Paryż, który ma nieco ponad 10 000 hektarów. Potwierdziło to francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych.

„Nie zdążyliśmy nic zabrać. Wskakujemy do auta i uciekamy”

„Nie zdążyliśmy nic zabrać. Jeden moment – rozmawiamy z dziećmi przez telefon, patrzymy na dym. Drugi – wskakujemy do auta i uciekamy” – relacjonowała cytowana przez Reutersa Holenderka Renate Koot, która spędzała wakacje w miejscowości ogarniętej ogniem. Na miejscu pracuje już ponad 2000 strażaków, ale wysiłki utrudniają wiatry osiągające prędkość ponad 50 km/h oraz skrajnie wysuszone podłoże. Tymczasem zagrożenie pożarowe nie ogranicza się do Francji. Hiszpania od kilku dni zmaga się z falą upałów sięgających 43 stopni Celsjusza, które podsycają kolejne ogniska pożarów – m.in. w popularnym kurorcie Tarifa. Ogień wybuchł tam po zapaleniu się przyczepy kempingowej i z łatwością rozprzestrzenił się na pobliskie lasy.

Mieszkańcy Ząbek o pożarze, który strawił budynek mieszkalny. "To niewyobrażalna tragedia"
POŻAR
FRANCJA