Znowu pożary w Grecji! Żywioł szaleje blisko Aten

Zaczyna się kolejny rok z wielkimi pożarami w Europie? Ogień już pustoszy Grecję w rejonie Aten

Ewakuacja czterech nadmorskich miejscowości blisko Aten, osiem samolotów gaśniczych, pięć helikopterów, 28 specjalistycznych pojazdów.W Grecji trwa walka z pożarami, które pustoszą tereny położone na południe od stolicy. Strażakom nie sprzyjają warunki pogodowe - silny wiatr i temperatury sięgające 38 stopni Celsjusza. Obecnie na mapie Google w rejonie Grecji widać trzy miejsca, w których trwa walka z ogniem. To miejscowość Palaia Fokaia, wyspia Chios i Papadianika na południowym krańcu regionu Peloponez.

Czy w tym roku sezon pożarowy będzie tak straszny, jak chociażby w 2023 roku? Po tych doświadczeniach władze Grecji zwiększyły liczbę strażaków, a jak podaje agencja Reutera, z budżetu państwa przeznaczono już kilkaset mln euro na wsparcie dla pogorzelców.

"Pożary są wzniecane ludzkimi rękami". Burmistrz Korfu i strażacy mówili to w 2023 roku

Dlaczego od pewnego czasu na południu Europy mamy do czynienia z powracającymi kataklizmami pożarowymi? Dlaczego ogień pojawia się w paru miejscach naraz i pustoszy atrakcyjne turystycznie regiony? Politycy często mówią o globalnym ociepleniu, ale strażacy o tajemniczych podpaleniach. "Pożary są wzniecane ludzkimi rękami. Bez względu na to, czy to było zaniedbanie czy celowe działanie, ludzie są wzywani na przesłuchania. Śledztwo jest w toku, gdy będziemy mieć komplet informacji, wydamy oświadczenia" - powiedział w 2023 roku lokalnym mediom Vassilis Vathrakogiannis, przedstawiciel straży pożarnej na Rodos. Z kolei burmistrz północnego Korfu Giorgos Mahimaris podkreślał, że na wyspie jednocześnie wybuchły cztery pożary. "Przyczyny pożarów są różne, jednak bardzo sprzyja im susza i rekordowe temperatury. Na wyspie Korfu doszło jednak do podpalenia" - powiedział, cytowany przez portal BBC. W 2022 roku po pożarach w Grecji aresztowano dziewięć osób, w latach poprzednich greckie pożary także wiązały się z działaniem ludzkim. Kto i po co dokonuje tych podpaleń?

Sonda Byłeś na wakacjach w Grecji? Tak Nie

Greek firefighters battled a wildfire that burned residences and holiday houses near the coastal town of Palaia Fokaia, just south of Athens, forcing people to flee https://t.co/9LfFeTiAdQ pic.twitter.com/lCRSIBFYIx— Reuters (@Reuters) June 26, 2025

Hundreds of firefighters & volunteers battle wildfires on the Greek island of Chios for 3rd day after state of emergency declared. Strong winds fuel the fire, threatening Greece's forests & mastic trees. Evacuations ongoing as crews fight to contain the blaze. #Greece #Wildfire https://t.co/Ufack9X0tM pic.twitter.com/YPSm8p4sh9— GeoTechWar (@geotechwar) June 24, 2025

QUIZ: Co wiesz o Grecji? Sprawdź się w teście z wiedzy o Helladzie! Pytanie 1 z 10 Jakie miasto jest stolicą Grecji? Saloniki Ateny Nikozja Następne pytanie