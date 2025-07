Wielkie pożary na Krecie! Polscy turyści ewakuowani. Portugalia też zagrożona!

Pożary pustoszą Kretę, polscy turyści ewakuowani. Polacy piszą o dramatycznej sytuacji. "Serce nam pęka"

Niestety wielkie pożary w pięknych miejscach na południu Europy wróciły. Co roku jest ten sam problem - płomienie pojawiają się gdzieś na wzgórzach i podchodzą do miast, niszczą domy, powodują wielkie ewakuacje mieszkańców i turystów. Bardzo wysokie temperatury niewątpliwie przyczyniają się do tych tragedii, czyniąc wysuszone zbocza gór bardziej podatnymi na spalenie, ale co roku jest mowa o zatrzymanych podpalaczach. Teraz dramat wrócił. Najpierw pisaliśmy o pożarach w Grecji na południe od Aten, potem w Turcji, w rejonie Izmir, gdzie ogień zresztą znów szaleje oraz w okolicach kurortu Antalya. Najgorsza sytuacja panuje obecnie na Krecie. A we wszystkich tych miejscach nie brak polskich turystów będących świadkami pożarów. Niekiedy muszą uciekać. Jak podało RMF FM, grupa Polaków została ewakuowana z hotelu w miejscowości Koutsounari, w dodatku łodziami, bo płomienie odcięły lądową drogę ucieczki.

Polacy w Grecji: "Płoną nasze ukochane miejsca a sytuacja jest bardzo poważna!"

W sieci pojawiają się alarmujące doniesienia Polaków przebywających w Grecji. Autorzy strony Planetagrecja.pl, organizujący wycieczki, piszą, pokazując zdjęcia dymu: "Serce nam pęka - płoną nasze ukochane miejsca a sytuacja jest bardzo poważna!". Jak dodają, pożar na Krecie wybuchł w regionie Lasithi i rozprzestrzenia się w okolicach Achlia, Agia Fotia, Galini, Ferma i Koutsounari. "Widoczność w Makry Gialos jest ograniczona przez gęsty dym.- Drogi w okolicy Agia Fotia zostały zamknięte, a władze apelują o unikanie podróży.- Ewakuacje objęły już ponad 1,500 osób, w tym turystów z hoteli i plaż.- Szpitale na Krecie są w stanie gotowości, a część osób trafiła do nich z powodu problemów z oddychaniem. To ogromnie smutne patrzeć co roku, jak płoną nasze ukochane okolice. Dajcie znać czy jesteście bezpieczni!" - apelują autorzy strony na Facebooku Planetagrecja.pl.

Kolejni Polacy informują o ewakuacjach. Z hotelu do hali sportowej

"Niebezpiecznie" - dodaje pan Rafał na grupie "KRETA dla Polaków - poradniki informacje oferty forum dyskusyjne", pokazując gęsty, szary dym w oddali. Pożar ewidentnie przybliża się tam do zabudowań i kurortów. "My jesteśmy po ewakuacji z hotelu Kakkos Bay" - dodaje pani Monika, pokazując krótki film z miejsca dramatu. Polaków ewakuowano autokarem. "Zostaliśmy ewakuowani z hoteli do hali sportowej w pobliskiej Jerapetra" - donosi pan Zbigniew.

