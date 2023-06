Kate Hudson pokazała prawie wszystko! Piersi i pupa 44-latki były na widoku

Kate Hudson kusi niemal nagim ciałem! 44-letnia gwiazda pokazała pierś i nagą pupę

Kate Hudson (44 l.) to jedna z najbardziej znanych aktorek w Hollywood. Wielką sławę przyniosła jej choćby rola groupie zwanej Penny Lane z filmu "W pogoni za sławą" z 2000 roku. Wizerunek rozrywkowej i seksownej, wyluzowanej dziewczyny przylgnął do aktorki na dobre a ona... najwyraźniej dobrze się z tym czuje. Kate Hudson postanowiła nie kryć przed fanami swoich wdzięków. Amerykańska gwiazda stanęła nad własnym basenem przy własnej rezydencji i pokazała światu niemal wszystko, ubierając się jedynie w bardzo skąpy dół od bikini. Pupa aktorki była widoczna jak na dłoni, a pierś niemal wyskoczyła spod książki, w której zaczytała się niemal naga Kate.

Kate Hudson. Najsławniejsze role i życie prywatne

Kate Hudson debiutowała jako 19-latka filmem "Desert Blue", ale najwiekszą, światową sławę przyniosła jej wspomniana rola Penny Late w filmie "Almost famous" ("W pogoni za sławą"). Penny Lane (pseudonim pochodzi od znanej piosenki The Beatles) to groupie podążająca za zespołem rockowym w latach siedemdziesiątych. Inne role Kate Hudson to między innymi główna postać z "Jak stracić chłopaka w 10 dni" (2003) czy dziennikarka Stephanie Necrophuros w ekranizacji "Dziewięć" (2009). Ma trójkę dzieci z trzema mężczyznami. 19-letniego syna z Chrisem Robinsonem, 12-letniego syna z Matthew Bellamym i 5-letnią córkę Rani Rose z aktualnym partnerem Dannym Fujikawą.

