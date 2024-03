Kate Middleton wyjawiła, że ma raka. "To niewyobrażalnie trudne dla całej rodziny". …

Kate Middleton ma raka! Zdradziła szczegóły o leczeniu nowotworu

Księżna Kate Middleton niedawno przeszła poważną operację brzucha. Niestety, okazuje się, że to była dopiero zapowiedź problemów zdrowotnych przyszłej królowej. W wystąpieniu telewizyjnym 22 marca zwróciła się do narodu i wyjawiła, że zachorowała na nowotwór! Obecnie poddawana jest chemioterapii.

- Chciałabym wykorzystać tę okazję, by osobiście podziękować wszystkim za wszystkie cudowne wiadomości wsparcia i zrozumienie, kiedy wracałam do zdrowia po operacji. Ostatnie miesiące były niewyobrażalnie trudne dla naszej całej rodziny, ale mam fantastyczny zespół medyczny, który świetnie się mną zajmuje, za co jestem bardzo wdzięczna. W styczniu przeszłam poważną operację brzucha w Londynie. Wtedy myślano, że moja dolegliwość nie jest związana z nowotworem. Chociaż zabieg zakończył się powodzeniem, to po nim wykryto raka. Moi lekarze zadecydowali, że powinnam poddać się prewencyjnej chemioterapii, którą już rozpoczęłam. Wiem, że to wielkie zaskoczenie - powiedziała Kate Middleton.

Polak przerobił piosenkę ze Scooby Doo na utwór o zniknięciu Kate Middleton Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kate Middleton opowiedziała o wszystkich trudach, z którymi razem z Williamem obecnie mierzą się jako rodzina. Poprosiła również o danie im czasu i prywatności na czas rekonwalescencji.

- William i ja robimy wszystko, co w naszej mocy, by poradzić sobie z tym prywatnie, dla dobra naszej rodziny. Dużo czasu upłynęło, by wydobrzeć po operacji i zacząć terapię, ale co najważniejsze, by wyjaśnić tę trudną sytuację George'owi i Charlotte oraz zapewnić ich, że wyzdrowieję. Tak jak im powiedziałam, czuję się dobrze. Z każdym dniem odzyskuję siły i koncentruję się na rzeczach, które pomogą mi zwalczyć chorobę. William daje mi ogrom wsparcia, tak samo, jak wy - to wiele znaczy dla nas obojga. Mamy nadzieję, że zrozumiecie, iż jako rodzina potrzebujemy teraz czasu, przestrzeni i prywatności na czas leczenia - zwróciła się do widzów.

- Moja praca od zawsze przynosiła mi radość i nie mogę się doczekać, aż będę mogła wrócić do pełnienia moich obowiązków. Jednak na ten moment muszę skoncentrować się na tym, by całkowicie wydobrzeć. W tym trudnym okresie myślę o wszystkich tych, których życia zostały dotknięte przez nowotwory. Mam prośbę do wszystkich pacjentów onkologicznych: nigdy nie traćcie nadziei. Nie jesteście sami - zaapelowała.