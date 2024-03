Sobowtór księżnej Kate przerywa milczenie! Mówi o spisku! Co się dzieje?!

Sobowtórka księżnej Kate zabrała głos! Czy to ona, a nie prawdziwa księżna była na słynnym filmie z targu?

Tajemnicza sytuacja w brytyjskiej rodzinie królewskiej związana ze zniknięciem księżnej Kate nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Także teraz, gdy opublikowano nakręcony z ukrycia filmik podobno przedstawiający Kate i Williama odwiedzających sklep farmerski w Windsorze. Nie uciszył on wcale plotek... wręcz przeciwnie. Niektórzy internauci sądzili, że to nie prawdziwa Kate znajduje się na słynnym filmie, tylko jej sobowtórka. A najbardziej znaną sobowtórką księżnej Kate w Wielkiej Brytanii jest niejaka Heidi Agan. Kobieta zarabia nawet w ten sposób na życie pojawiając się na różnych imprezach i pozując do zdjęć, często w towarzystwie sobowtóra księcia Williama. Na niektórych fotografiach jest naprawdę bardzo podobna do Kate! Teraz Heidi Agan przerwała milczenie. Co powiedziała o "Kate Gate"?

„Wciąż ludzie mi nie wierzą, byłam w pracy! Byłam tam cały dzień z dziećmi, było mnóstwo świadków, na pewno nie byłam w Windsorze"

„Najbardziej realistyczna” brytyjska sobowtórka Kate wezwała świat do "wyciszenia" teorii spiskowych na temat żony Williama. Występując w The Morning Show 43-letni Heidi Agan powiedziała: „To było absolutne szaleństwo. Oczywiście udzielałam wielu wywiadów, ujawniając ludziom moje alibi. Więc tak, było trochę szaleństwa. Teoretycy spiskowi zajmowali mnie przez ostatnie kilka dni. Myślę, że należy już położyć kres tej całej sprawie ze spiskiem. Z pewnością tak” – mówiła zdenerwowana sobowtórka, odnosząc się do plotek, które głoszą, że na filmie jest ona, a nie prawdziwa Kate. „Wciąż ludzie mi nie wierzą, byłam [wtedy] w mojej codziennej pracy!” [praca w szkole tanecznej, teatralnej i muzycznej]. Byłam tam cały dzień z dziećmi, było mnóstwo świadków, na pewno nie byłam w Windsorze" - przekonuje "fałszywa Kate".

"Kate Gate". O co chodzi z aferą wokół księżnej Kate?

Odkąd 17 stycznia Pałac Buckingham poinformował, że księżna Kate przeszła "operację brzucha" i odbywa rekonwalescencję, żona Williama zniknęła. W sieci mnożą się dziwne teorie spiskowe. 10 marca na oficjalnym Instagramie Kate i Williama pojawiło się zdjęcie, które według podpisu miało zostać zrobione przez księcia już po operacji żony. Przedstawia Kate w otoczeniu jej trójki dzieci. Ale szybko zauważono, że coś z nim jest nie tak. Wielkie agencje, w tym AP czy Reuters, wycofało fotografię z obiegu, stwierdzając wprost, że zdjęcie "nie spełnia standardów i zostało zmanipulowane przez źródło"! Na Instagramie pojawiały się wpisy, w których Kate tłumaczy, że sama przerobiła zdjęcie i przeprasza za zamieszanie. To tylko podgrzało atmosferę. 18 marca TMZ, a potem The Sun pokazały krótki filmik przedstawiający parę podobną do Williama i Kate z siatkami pełnymi zakupów w okolicy sklepu w Windsorze. Kate (?) na filmie uśmiecha się i wygląda na zdrową.

Sonda Czy rodzina królewska ukrywa prawdę o tym, co dzieje się z księżną Kate? Tak, to wszystko jest dziwne Nie, na pewno mówią prawdę

Here is a photo of Heidi Agan, the UK's 'most realistic' Kate Middleton lookalike. She gets paid between £500 - £3000 per appearance, so it was probably her out and about at the weekend visiting the Windsor Farm shop , paid for by either The Sun or Daily Mail. pic.twitter.com/gBhucIi68e— Santangelo, Wetherby. (@SantAngeloWethe) March 19, 2024

Jesteś jak księżna Kate czy jak Meghan Markle? Ten quiz odsłoni prawdę! Pytanie 1 z 10 Introwertyczka czy ekstrawertyczka? Introwertyczka, nie jestem zbyt wylewna Ekstrawertyczka, co w sercu to na widelcu Dalej