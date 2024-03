Książę William chodzi bez obrączki! Szybki komentarz do plotek o Kate!

Rowerzystki godzinę walczyły z dziką pumą, by ratować koleżankę. Koszmarne zdjęcia!

Tajemnicza sytuacja w brytyjskiej rodzinie królewskiej związana ze zniknięciem księżnej Kate nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Także teraz, gdy opublikowano nakręcony z ukrycia filmik podobno przedstawiający Kate i Williama odwiedzających sklep w Windsorze. Wcześniej zwrócono uwagę na pewien ciekawy szczegół! Książę William, w przeciwieństwie do żony, nadal jest widywany na różnych wydarzeniach w Wielkiej Brytanii. Podczas ostatniego przemówienia bacznie przyglądający mu się dziennikarze i internauci zauważyli, że William nie ma obrączki. A przecież Kate na słynnym przerobionym, wycofywanym przez agencje "nowym zdjęciu" zrobionym rzekomo już po operacji także nie miała niczego na palcach, choć wcześniej niemal nigdy nie wychodziła z komnat bez obrączki. Co tu się dzieje?!

"Nigdy żadnej nie nosił. Zdecydował, że nie chce teraz nosić [obrączki]. Wszystko zależy od osobistych preferencji”

Wyjaśnienia nadeszły szybko. Dziennikarze m.in. Mirror przypominają, że w przypadku księcia Williama brak obrączki to nic nowego. On już wcześniej nigdy jej nie nosił, bo po prostu nie przepada za wszelaką biżuterią. „On [książę William] nie przepada za biżuterią. Nigdy żadnej nie nosił. Zdecydował, że nie chce teraz nosić [obrączki]. Wszystko zależy od osobistych preferencji” - mówi Mirror źródło zbliżone do rodziny królewskiej. Tymczasem plotki o księżnej Kate narastają...

"Kate Gate". O co chodzi z aferą wokół księżnej Kate?

Odkąd 17 stycznia Pałac Buckingham poinformował, że księżna Kate przeszła "operację brzucha" i odbywa rekonwalescencję, żona Williama zniknęła. W sieci mnożą się dziwne teorie spiskowe. 10 marca na oficjalnym Instagramie Kate i Williama pojawiło się zdjęcie, które według podpisu miało zostać zrobione przez księcia już po operacji żony. Przedstawia Kate w otoczeniu jej trójki dzieci. Ale szybko zauważono, że coś z nim jest nie tak. Wielkie agencje, w tym AP czy Reuters, wycofało fotografię z obiegu, stwierdzając wprost, że zdjęcie "nie spełnia standardów i zostało zmanipulowane przez źródło"! Na Instagramie pojawiały się wpisy, w których Kate tłumaczy, że sama przerobiła zdjęcie i przeprasza za zamieszanie. To tylko podgrzało atmosferę. 18 marca TMZ, a potem The Sun pokazały krótki filmik przedstawiający parę podobną do Williama i Kate z siatkami pełnymi zakupów w okolicy sklepu w Windsorze. Kate (?) na filmie uśmiecha się i wygląda na zdrową.

