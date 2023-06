i Autor: Telegram Kierowca z Kijowa oszukał przeznaczenie! Rakieta Putina uderzyła tuż obok samochodu

Wojna na Ukrainie

Kierowca z Kijowa oszukał przeznaczenie! Rakieta spadła tuż obok aucie. WIDEO

Dramatyczne zdarzenia w stolicy Ukrainy uchwycone przypadkiem kamerką samochodową! Kilka dni temu doszło do rosyjskiego ataku rakietowego w samym środku dnia, a nie jak zazwyczaj nad ranem. Rakieta spadła dokładnie pośrodku ruchliwej ulicy pełnej jadących samochodów. To, co się wtedy wydarzyło, było prawdziwym cudem.