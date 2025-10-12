Kim Dzong Un chce stworzyć raj! "Najlepszy na świecie"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-10-12 12:17

W komunistycznym skansenie Kim Dzong Una ludzie głodują i są rozstrzeliwani za błahe przewinienia, ale dyktator uważa, że bez kłopotu stworzy tam wkrótce "raj". Swoje wielkie plany północnokoreański przywódca ogłosił w nowym przemówieniu. „Z pewnością przekształcę ten kraj w zamożniejszą i piękniejszą krainę” - powiedział, cytowany przez agencję KCNA.

Kim Dzong Un chce stworzyć raj! Najlepszy na świecie

i

Autor: Shutterstock

Kim Dzong Un chce przekształcić Koreę Północną "w najlepszy socjalistyczny raj na świecie"

Kim Dzong Un ogłosił, że stworzy w Korei Północnej raj na Ziemi! Chociaż póki co w tego państwie panują terror i głód, północnokoreański tyran przekonuje, że bez kłopotu już wkrótce powstanie tam idealna kraina. „Z pewnością przekształcę ten kraj w zamożniejszą i piękniejszą krainę oraz w najlepszy socjalistyczny raj na świecie” – oświadczył dyktator podczas obchodów 80. rocznicy powstania Partii Pracy Korei (PPK), cytowany przez agencję KCNA. Przemówienia słuchali m.in. premier Chin Li Qiang i wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew. 

ZOBACZ TEŻ: Kim Dzong Un chwali się bogactwem! W kraju głód, dyktator z rodziną żyją w luksusie

ZOBACZ TEŻ: Kim Dzong Un zakazał powiększania piersi! Zaczyna wielką kontrolę

Kim Dzong Un zaprosił na uroczystości ważnych polityków z Rosji i Chin

Kim Dzong Un tłumaczył, że raj jak dotąd nie powstał, bo trzeba było zaciskać pasa i zbroić się wobec zagrożenia ze strony Stanów Zjednoczonych, aby „sprostać rosnącym groźbom wojny nuklearnej ze strony imperialistów z USA”. „Historycznie na świecie nie było takiego kraju jak nasz, który musiałby realizować tak wiele zadań (...) w obronie narodowej i budownictwie, jednocześnie stawiając czoła stałej i uporczywej presji, ingerencji i groźbom agresji ze strony sił zewnętrznych” – powiedział Kim. Ale już teraz, jak uważa dyktator, „międzynarodowy prestiż” Korei Północnej rośnie. Miał zapewne na myśli swoje kontakty z Chinami i Rosją. Podkreślały to występy rosyjskich artystów na uroczystościach. Kim Dzong Un określił je jako „wyjątkowy wkład” we wzmacnianie przyjaźni między dwoma krajami. Dyktator rozmawiał też z premierem Chin, a potem obaj politycy ogłosili „nowy rozdział” w relacjach swoich krajów i zobowiązali się do ich rozwijania.

Xi Jinping chce "wspólnie stać na straży pokoju, równości i sprawiedliwości" z Kim Dzong Unem

To nie wszystko. Wkrótce potem Xi Jinping, przywódca Chin, zadeklarował chęć  współpracy z Koreą Północną, aby „wspólnie stać na straży pokoju w regionie oraz międzynarodowej równości i sprawiedliwości” – przekazała północnokoreańska agencja KCNA, publikując treść listu Xi do Kim Dzong Una. Chiński polityk podkreślił, że oba kraje to „towarzysze dzielący los i pomagający sobie nawzajem, których tradycyjna przyjaźń z czasem staje się tylko mocniejsza”.

Super Express Google News
Sonda
Czy Korea Północna jest zagrożeniem dla świata?
QUIZ. Krwawi dyktatorzy. Wiesz, w jakim kraju rządzili?
Pytanie 1 z 10
Pol Pot:
Zbrodniarze komunistyczni stalinizmu w Polsce. Brat Adama Michnika, kat Witolda Pileckiego. Niezapomniani
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KIM DZONG
KOREA PÓŁNOCNA