Kim Dzong Un chce stworzyć raj! "Najlepszy na świecie"

Kim Dzong Un chce przekształcić Koreę Północną "w najlepszy socjalistyczny raj na świecie"

Kim Dzong Un ogłosił, że stworzy w Korei Północnej raj na Ziemi! Chociaż póki co w tego państwie panują terror i głód, północnokoreański tyran przekonuje, że bez kłopotu już wkrótce powstanie tam idealna kraina. „Z pewnością przekształcę ten kraj w zamożniejszą i piękniejszą krainę oraz w najlepszy socjalistyczny raj na świecie” – oświadczył dyktator podczas obchodów 80. rocznicy powstania Partii Pracy Korei (PPK), cytowany przez agencję KCNA. Przemówienia słuchali m.in. premier Chin Li Qiang i wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew.

Kim Dzong Un zaprosił na uroczystości ważnych polityków z Rosji i Chin

Kim Dzong Un tłumaczył, że raj jak dotąd nie powstał, bo trzeba było zaciskać pasa i zbroić się wobec zagrożenia ze strony Stanów Zjednoczonych, aby „sprostać rosnącym groźbom wojny nuklearnej ze strony imperialistów z USA”. „Historycznie na świecie nie było takiego kraju jak nasz, który musiałby realizować tak wiele zadań (...) w obronie narodowej i budownictwie, jednocześnie stawiając czoła stałej i uporczywej presji, ingerencji i groźbom agresji ze strony sił zewnętrznych” – powiedział Kim. Ale już teraz, jak uważa dyktator, „międzynarodowy prestiż” Korei Północnej rośnie. Miał zapewne na myśli swoje kontakty z Chinami i Rosją. Podkreślały to występy rosyjskich artystów na uroczystościach. Kim Dzong Un określił je jako „wyjątkowy wkład” we wzmacnianie przyjaźni między dwoma krajami. Dyktator rozmawiał też z premierem Chin, a potem obaj politycy ogłosili „nowy rozdział” w relacjach swoich krajów i zobowiązali się do ich rozwijania.

Xi Jinping chce "wspólnie stać na straży pokoju, równości i sprawiedliwości" z Kim Dzong Unem

To nie wszystko. Wkrótce potem Xi Jinping, przywódca Chin, zadeklarował chęć współpracy z Koreą Północną, aby „wspólnie stać na straży pokoju w regionie oraz międzynarodowej równości i sprawiedliwości” – przekazała północnokoreańska agencja KCNA, publikując treść listu Xi do Kim Dzong Una. Chiński polityk podkreślił, że oba kraje to „towarzysze dzielący los i pomagający sobie nawzajem, których tradycyjna przyjaźń z czasem staje się tylko mocniejsza”.

North Korea’s leader Kim Jong Un vowed to turn the country into a ‘socialist paradise’ during a huge ceremony for the 80th anniversary of the founding of the Workers’ Party of Korea. pic.twitter.com/O5qz7UGP5h— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 10, 2025

